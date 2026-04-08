Voyage aux sources sur le mont Nghia Linh, dans le Nord

Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» n’est pas seulement un nouveau produit touristique, mais une véritable expérience sensorielle où se rencontrent l’histoire, la spiritualité et le présent, dans l’atmosphère envoûtante de la terre ancestrale des Vietnamiens.



Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» est un nouveau produit touristique de la terre ancestrale de Phu Tho. Photo: VNA

Dans le silence de la nuit enveloppant le mont Nghia Linh, dans la province de Phu Tho (Nord), alors que les pas des pèlerins se font plus lents et que la lueur vacillante des lanternes éclaire chaque marche de pierre ancienne, une expérience singulière s’ouvre aux visiteurs: un retour aux sources, là où chaque Vietnamien retrouve un lien sacré avec ses ancêtres.

Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» n’est pas seulement un nouveau produit touristique, mais une véritable expérience sensorielle où se rencontrent l’histoire, la spiritualité et le présent, dans l’atmosphère envoûtante de la terre ancestrale des Vietnamiens.

À la tombée de la nuit, le site historique des temples des rois Hùng, qui vient d’être élargi dans le cadre d’un développement interrégional, se pare d’un visage totalement différent. L’agitation du jour laisse place à une quiétude profonde, presque méditative.

Ce circuit nocturne marque également le lancement d’une série d’événements culturels, sportifs et touristiques à l’occasion de la fête des rois Hung 2026. Photo: VNA

Sous une lumière douce, des groupes de visiteurs, lanternes à la main, gravissent lentement le mont Nghia Linh, passant successivement par les temples inférieur, moyen et supérieur, avant de conclure leur parcours au temple Giêng. Un itinéraire sacré, étroitement lié au culte des rois Hùng.

Le lieu semble alors enveloppé d’un voile intemporel. Seuls résonnent le vent, le bruissement des feuilles et le contact feutré des pas sur la pierre. Chacun se recueille, face à soi-même. Nguyên Thi Thuy Lan est venue de Hanoi.

«J’ai déjà visité le temple des rois Hùng à de nombreuses reprises, mais c’est la première fois que je participe à une visite nocturne. L’expérience est très créative et m’apporte beaucoup d’émotions. Je trouve que Phu Tho a su proposer quelque chose de vraiment nouveau avec ce circuit», note-t-elle.

Bien plus qu’une simple visite, ce parcours nocturne est conçu comme une expérience spirituelle complète. En écoutant le récit de la fondation du pays, les visiteurs participent eux-mêmes aux rituels d’offrande d’encens, dans le silence de la nuit.

L’éclairage, savamment dosé, guide les pas sans altérer la solennité et le caractère sacré du site.

Les visiteurs participant au circuit nocturne. Photo: VNA

Au sommet du temple supérieur, lorsque le regard embrasse les paysages de montagnes et de forêts, l’émotion est palpable. Car au-delà de la beauté du panorama, c’est le sentiment d’un contact direct avec les origines qui s’impose.

Venue de Hanoi, Nguyên Thi Thanh Hoa se dit comblée. «C’est la première fois que je fais une visite de nuit, même si je suis venue ici de nombreuses fois en journée. Je me demande pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt. La nuit, l’atmosphère est très paisible. On laisse derrière soi les soucis et l’agitation de la vie quotidienne. On se sent plus proche de ses racines, de la terre des ancêtres, et profondément apaisé», confie-t-elle.

Relancé et développé en 2026, le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» constitue l’un des temps forts de la fête commémorative des rois Hùng, considérés comme les ancêtres de la nation.

Il contribue également à structurer une offre de tourisme nocturne, prolongeant la durée de séjour des visiteurs et permettant une meilleure répartition des flux, comme l’explique Bùi Xuân Truong, directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Phu Tho.

«Ce circuit vise à développer l’économie de nuit, à offrir aux visiteurs une nouvelle manière de découvrir ce patrimoine et à promouvoir les valeurs culturelles de la terre ancestrale», dit-il.

L’expérience d’une visite nocturne des temples des rois Hùng n’a rien de spectaculaire ni de tapageur, mais elle laisse une empreinte durable.

À l’heure où la vie moderne s’accélère, une nuit de marche silencieuse sur le mont Nghia Linh offre peut-être l’un de ces rares moments où l’on s’arrête, où l’on écoute, et où l’on redécouvre ses propres origines./.