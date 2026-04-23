Hanoi figure parmi les dix villes les plus colorées du monde

Outre Hanoi, la liste publiée dans le magazine Condé Nast Traveller comprend également également de nombreuses villes au caractère bien trempé, réputés pour leur palette de couleurs, leur propre style distinct, du moderne au nostalgique, du tropical au vibrant latino-américain.



Le magazine Condé Nast Traveller vient de publier une liste de dix villes les plus colorées du monde en 2026, dressée par la compagnie d'assurance voyage irlandaise JustCover, et Hanoi se classe 8e, se distinguant par sa beauté sereine et sa grande richesse culturelle.

Pour déterminer les villes les plus colorées du monde, l’étude a analysé des centaines de paysages dans près de 80 des destinations les plus colorées et mesuré la gamme de couleurs de chaque image à l’aide de données au niveau du pixel.

Au-delà de l’esthétique, ce classement considère la couleur comme un « langage visuel », reflétant l’identité, le rythme de vie et l’histoire de chaque ville. Les données proviennent d’une vaste collection de photographies aériennes, de vues urbaines, d’architecture et de quartiers emblématiques. Toutes les images sont originales et non retouchées ; elles sont ensuite analysées afin de mesurer le nombre de nuances de couleurs uniques dans chaque image et de les convertir en « scores de vibrance ».

La beauté de Hanoï à la saison de la chute des feuilles de pancovier. Photo: VNA

Chaque image a été choisie pour refléter le paysage typique du lieu et a été prise en plein jour, sans filtre important. Nous avons ensuite utilisé un outil d’analyse des couleurs pour mesurer le nombre de couleurs uniques dans chaque image. Les résultats ont été combinés pour calculer un score de dynamisme global à partir de données au niveau du pixel, révélant ainsi les destinations les plus éclatantes.

Lisbonne arrive en tête du classement avec un score maximal de 100/100, grâce à sa riche palette de couleurs, allant des toits de tuiles rouges aux murs pastel, en passant par le soleil atlantique caractéristique. Porto, autre ville portugaise, figure également dans le top 3, témoignant du charme visuel exceptionnel du pays.

Hanoi se classe huitième, mêlant bâtiments et façades de boutiques aux couleurs vives, enseignes denses et étals de marché animés. Le cœur de la ville est le Vieux Quartier, composé de 36 rues grouillantes de boutiques et de restaurants débordant sur les trottoirs, tandis qu’une foule de piétons et de motos se faufile dans les rues animées.

Un coin d'une rue hanoienne. Photo: VNA

Les couleurs de Hanoi ne s’expriment pas par des teintes flamboyantes, mais se révèle subtilement dans le jaune feutré du Vieux Quartier patiné par le temps, le vert profond des arbres centenaires et le gris doux des vieux toits de tuiles ou encore les touches de rouge lors des festivités. Ce mélange entre l’ancien et le nouveau, entre la quiétude et le mouvement, crée un rythme visuel profond, une palette de couleurs vivante unique, transformant chaque coin de rue en un cadre riche en émotions.​

Dans un contexte où les touristes internationaux privilégient de plus en plus les destinations dotées d’identités distinctes, ce classement constitue un atout crucial, offrant au Vietnam d’importantes opportunités d’attirer des visiteurs en quête d’expériences culturelles riches et esthétiques.

L’automne dessine le paysage de Hanoi dans une gamme gaie et chaude. Photo: VNA

Outre Hanoi, la liste comprend également également de nombreuses villes au caractère bien trempé, réputés pour leur palette de couleurs, leur propre style distinct, du moderne au nostalgique, du tropical au vibrant latino-américain.​

Les dix villes les plus colorées du monde en 2026 sont : 1. Lisbonne (Portugal) ; 2. Kuala Lumpur (Malaisie) ; 3. Porto (Portugal) ; 4. Carthagène (Colombie) ; 5. Rio de Janeiro (Brésil) ; 6. Guanajuato (Mexique) ; 7. La Havane (Cuba) ; 8. Hanoi (Vietnam) ; 9. La Nouvelle-Orléans (États-Unis) ; 10. Medellín (Colombie)./.