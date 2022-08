École à la ferme Maya

Maya - Village éducatif

L’école-ferme Maya se trouve au milieu d'une forêt, à mi-hauteur d'une montagne. Cet établissement a une superficie de plus de 10 hectares avec des salles de classe à toits de chaume. Outre les matières prescrites par le ministère de l’Éducation et de la Formation, il en existe d'autres telles que l’Astronomie, la Botanique et les Pratiques de vie avancées. Les professionnels de l’éducation de Maya croient que chaque enfant a sa propre vocation personnelle. Selon eux, les activités éducatives permettent aux élèves de se développer de manière optimale.