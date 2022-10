Echanges culturels Hoi An- Japon en grande pompe à Hoi An

Les échanges culturels Hoi An-Japon, 18e édition, ont repris en grande pompe dans l’ancienne ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre), après deux ans d'interruption à cause de la pandémie de Covid-19.

La fête annuelle, qui s’est déroulée en août 2022, était composée d'activités culturelles typiques et originales des deux pays : spectacles de rue, courses de pirogue, pièce de théâtre reconstituant le mariage de la princesse Ngoc Hoa et de l’homme d’affaires japonais Araki Sorato, séance de marché, défilé de mode, calligraphie, gastronomie…

Elle a attiré aussi bien des locaux que des visiteurs vietnamiens et étrangers.

La beauté romantique en automne de la vieille ville Hoi An.

Inauguration de la Maison de la culture japonaise à Hoi An

La fête a attiré de nombreux touristes.

Des danses folkloriques japonaises dans les rues de Hoi An

Des danses animées exécutées par de jeunes vietnamiens et japonais

Des jeunes vietnamiens et japonais dansent ensemble

Défilé de mode respectueux de l’environnement

Des touristes japonaises lors de la fête

Une chanteuse japonaise se produit à Hoi An

Des touristes étrangers découvrant avec bonheur les traits culturels de Hoi An

Des adolescents de Hoi An se produisent en kimono, costume traditionnel japonais

Cet événement culturel original a offert aux locaux et touristes d’intéressantes expériences sur les relations entre cette jolie ville et la ville japonaise de Nagasaki, mais aussi sur l’amitié entre le Vietnam et le Japon via des représentations artistiques exécutées de façon gracieuse et vivante par des habitants de Hôi An et des amis japonais.

Particulièrement, l’événement a profité d’une participation chaleureuse des touristes, avec parmi eux des étrangers, et leur a laissé de belles impressions./.

Reconstitution du mariage de la princesse Ngoc Hoa et de l’homme d’affaires japonais Araki Sorato il y a plus de 400 ans, bel amour qui posa les bases des relations d’amitié entre les deux pays.

L’époux et l’épouse et les invités du mariage passent par les rives de la paisible rivière Hoai

Un mariage fortement inspiré des cultures des deux pays L’heure de dire au revoir à la famille de la princesse Ngoc Hoa avant de partir au Japon, pays natal de son mari Le mari de Ngoc Hoa, le Japonais Araki Sorato

Ngoc Hoa et son mari à bord du navire qui ramène le couple au Japon.

Le mariage de Ngoc Hoa et Araki Sorato s'est déroulé au Japon et a donc été fortement inspiré de la culture nippone

L’époux et l’épouse boivent de l’alcool le jour de leur mariage