Cérémonie en l'honneur des génies tutélaires des villages d’artisanat à Huê

Dans le cadre du Festival des métiers traditionnels de Huê 2023, tenu dans l'après-midi du 5 mai 2023, au parc Tu Tuong, ville de Huê, ont eu lieu la cérémonie en l'honneur des génies tutélaires des villages d’artisanat et la procession en l'honneur des artisans des villages d'artisanat du Vietnam. Ces activités ont été solennellement organisées selon les rituels et la culture de Huê, attirant l’attention d’un public nombreux.



La cérémonie a réuni des dirigeants de la ville de Huê et des artisans représentant 69 villages et établissements artisanaux de tout le pays. Cet événement a également attiré un grand nombre d’habitants locaux et de touristes.

Le Festival des métiers traditionnels de Huê 2023, avec pour thème "Quintessence des métiers vietnamiens", a réuni environ 400 artisans exemplaires venus de 69 villages de métiers et établissements artisanaux réputés du pays où il existe des métiers traditionnels célèbres de Hue et de nombreuses provinces et villes à travers le pays tels que art du bronze émaillé ou “pháp lam” en vietnamien, poterie, tissage, menuiserie, sculpture, laque, orfèvrerie, fonderie de cuivre,...

La cérémonie en l'honneur des génies tutélaires des villages d’artisanat dans le parc Tu Tuong, au bord de la rivière Huong, à Huê. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Atmosphère solennelle de la cérémonie d'honneur aux génies tutélaires des villages d’artisanat. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Offrandes aux génies tutélaires des villages d’artisanat. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Battre le tambour pour commencer la cérémonie. Photo: Trân Thanh Giang/VI

À genoux devant l’autel des ancêtres. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Un groupe de musique lors de la cérémonie. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Les rites d’invocation rituelle des génies tutélaires des villages d’artisanat. Photo: Thanh Hòa/VI

Des artisans offrent l’encens aux génies tutélaires des villages d’artisanat. Photo: Thanh Hòa/VI

Des artisans lors de la cérémonie en l'honneur des génies tutélaires des villages d’artisanat. Photo: Thanh Hòa/VI

Jeunes porteurs de drapeau de la procession en l'honneur des artisans des villages d'artisanat du Vietnam. Photo : Trân Thanh Giang/VI

La procession passe le pont Truong Tiên. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Un groupe de danse du dragon anime la procession. Photo: Trân Thanh Giang/VI

Phan Thi Thuân (Hanoi), une pionnière dans la fabrication de biotextiles à partir du lotus. Photo: Thanh Hòa/VI

Des femmes avec des cerfs-volants participent à la procession. Photo: Thanh Hòa/VI

Cyclos transportant des artisans. Photo: Trân Thanh Giang/VI