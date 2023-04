« Tam niên đáo lệ », coutume originale du village de Thai Duong

Le 2e février 2023, soit le 12e jour du premier mois de l’année du Chat, le village culturel Thai Duong, quartier Thuân An, ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre), a organisé la cérémonie de prières pour la bonne pêche, en suivant la coutume dite "tam niên đáo lệ", c’est-à-dire qu’elle se déroule tous les trois ans. Cette fête, la plus imprégnée du cachet culturel des pêcheurs de la côte de Thua Thiên, attire de nombreux habitants locaux et touristes.

A la veille de la cérémonie, les processions, cérémonies de prières à la paix, de reconnaissance …. sont organisées de façon minutieuse et respectueuse, avec pour but de reconnaître les mérites des ancêtres qui défrichèrent la région et la cultivèrent, pour appeler les descendants du village à s’orienter vers eux.

Les fêtes succèdent aux cérémonies, avec des activités communautaires originales et animées et riches mettant en valeur la solidarité du village, et l’ardeur pour le travail. Au centre de la maison communale qui donne sur la lagune de Tam Giang, les habitants du village et les touristes regardent des spectacles représentant des scènes du quotidien telles que la vie des pêcheurs, la pêche au filet, le départ en mer des bateaux...

Les enfants déguisés en crevettes, crabes, poissons, sèches… et le jeu de vente de poissons sont les scènes qui réjouissent le plus le public.

Rituel de prières pour la bonne pêche au village de Thai Duong

La maison communale de Thai Duong où se déroule le rituel de prière pour la bonne pêche.

Troupe de cérémonie

Troupe de musique cérémoniale aux rites traditionnels

Officiant (en tunique rouge) présentant l'offrande devant l’autel dédié aux ancêtres

L’offrande se compose de viandes de boeuf, de chèvre et de cochon

Cérémonie d’invitation aux ancêtres à boire de l’alcool.

Les rituels se déroulent dans le respect des rites traditionnels

Cérémonie de culte dans un bateau, qui se déroule depuis le petit matin

Les personnes âgées du village Thai Duong se rassemblent au petit matin dans la maison communale pour participer au culte du génie tutélaire du village

Fête animée au village

Ambiance effervescente de la fête du village Thai Duong après les 3 années de pandémie de Covid-19

Les personnes âgées du village Thai Duong participent à la fête du village

Un touriste étranger participe à la fête du village

La beauté des pêcheurs.

Un artiste chante en dansant et en racontant l’histoire du village de Thai Duong

Scène reconstituant la fête de départ au large en début d’année.

Des enfants déguisés en crevettes, crabes, poissons, sèche…

Scène représentant le lancement d’un épervier de pêche

Scène représentant la pêche à la ligne

Scène représentant le lancement d’un épervier de pêche

Scène représentant des bateaux de pêche regagnant le quai, les cales chargées de poissons et de crevettes

Sur le quai, des femmes attendent les bateaux de pêche pour acheter des poissons, en signe de chance du début de l’année

Femmes portant avec des palanches des paniers chargés de poissons

Une femme déguisée en vendeuse de poissons lors de la fête du village.

Un petit garçon déguisé en poisson et porté par une vendeuse de poisson