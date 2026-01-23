VinFuture mùa giải thứ 6: Tìm kiếm các giải pháp khoa học tạo tác động toàn cầu

Các đề cử sẽ được đánh giá thông qua quy trình sàng lọc và xét chọn nghiêm ngặt của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture, quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có các chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như Nobel, Turing, Millennium Technology… Công tác chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2026; Lễ trao giải VinFuture mùa thứ 6 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2026. Những đề cử gửi sau thời hạn 17/4/2026 sẽ được tự động chuyển sang xét duyệt cho mùa giải năm 2027.

Nhằm cung cấp thông tin và tăng cường kết nối với cộng đồng đối tác đề cử trên toàn cầu, Quỹ VinFuture dự kiến tổ chức hai hội thảo trực tuyến trong quý I/2026 với sự tham gia chia sẻ của đại diện Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo và các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture. Hội thảo trực tuyến đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 26/1/2026 (giờ Hà Nội).

Trong năm 2026, VinFuture tiếp tục triển khai chương trình tri ân các đối tác đề cử nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của các nhà khoa học trong việc phát hiện, giới thiệu các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ có tác động tích cực đến nhân loại cho Giải thưởng VinFuture 2026.

Sau 5 mùa giải tổ chức thành công, Giải thưởng VinFuture đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học - công nghệ toàn cầu, với tổng cộng 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ; vinh danh 48 nhà khoa học kiệt xuất với những công trình có tác động sâu rộng, bền vững đối với nhân loại.

Nhiều công trình được VinFuture tôn vinh gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của tiến bộ khoa học và công nghệ, như công nghệ mạng toàn cầu, pin mặt trời PERC, công nghệ lưu trữ năng lượng bằng pin Lithium-ion, trí tuệ nhân tạo, cùng các lĩnh vực thiết yếu gồm nông nghiệp bền vững, y tế - chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Đến nay, mạng lưới đối tác đề cử của VinFuture đã mở rộng lên gần 15.000 nhà khoa học trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture cho biết: “Sau 5 năm hình thành và phát triển, VinFuture từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng khoa học mang tầm vóc toàn cầu, nơi các giá trị khoa học xuất sắc được tôn vinh gắn liền với trách nhiệm xã hội và lợi ích lâu dài của nhân loại. Bước sang mùa giải 2026, chúng tôi kỳ vọng các đề cử sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học - công nghệ như chìa khóa giải quyết những thách thức toàn cầu, thúc đẩy các giải pháp đột phá có khả năng ứng dụng sâu rộng và tạo tác động tích cực, bền vững trên quy mô quốc tế”.



Với tầm vóc và uy tín quốc tế, Giải thưởng VinFuture đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm hội tụ của tri thức và hợp tác khoa học toàn cầu. Nhiều đối tác của VinFuture đã đến Việt Nam tham gia các hoạt động trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học trong nước. Tiêu biểu có Giáo sư Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) - chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES 2024; Giáo sư Kurt Kremer - Giám đốc Danh dự Viện Nghiên cứu Polyme Max Planck (Đức); Giáo sư Chuanbin Mao - Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc) thuộc top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học…

Thông qua mạng lưới VinFuture, nhiều nhà khoa học Việt Nam cũng tiếp cận và kết nối với các nhà khoa học thế giới, chủ động cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam và nhân loại./.