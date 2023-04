Việt Nam tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc

Ảnh minh họa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Trung Quốc liên tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và lớn thứ 6 trên thế giới của Trung Quốc; quy mô thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện chiếm khoảng 1/4 kim ngạch ngoại thương của Việt Nam. Trong tổng thể quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hải Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng, bởi đây là địa phương có vị trí địa lý rất gần Việt Nam và được Chính phủ Trung Quốc quy hoạch, xây dựng là "Cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới" với nhiều chính sách ưu đãi quan trọng. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ tin tưởng, với những chính sách quan trọng như vậy, cùng với bối cảnh các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và đa phương khu vực đang được các bên liên quan triển khai tích cực, Hải Nam trong tương lai gần sẽ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại giữa ASEAN - Trung Quốc nói chung và giữa Việt Nam - Trung Quốc nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao ý nghĩa cũng như tính thiết thực của Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc 2023; nhấn mạnh đây là một trong số ít hội chợ lớn cấp quốc gia được tổ chức ngay sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố khống chế thành công dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh, hứa hẹn sẽ góp phần duy trì và củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước trong khu vực và thế giới. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp tham dự hội chợ sẽ có thêm nhiều thông tin, hình thành quyết tâm, chủ động, sáng tạo, sớm biến những ý tưởng, cơ hội hợp tác thành các chương trình, dự án, hợp đồng cụ thể, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa các nước lên tầm cao mới; khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và doanh nghiệp các nước có thể triển khai hợp tác thuận lợi, đạt kết quả cao nhất.

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào về việc hai phía tạo điều kiện tăng cường thúc đẩy thương mại hai chiều, nhất là mở cửa thêm cho các nông sản có thế mạnh của Việt Nam; Bộ trưởng đề nghị Bộ trưởng Vương Văn Đào quan tâm ủng hộ Bộ Công Thương Việt Nam thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Nam và Thành Đô nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp hai phía. Đáp lại những đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Vương Văn Đào bày tỏ sự ủng hộ cao về việc hai Bộ cần phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy thương mại hai chiều; Khẳng định sự quan tâm và ủng hộ Bộ Công Thương Việt Nam thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại ở Hải Nam và Thành Đô.

Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 diễn ra từ ngày 10-15/4, với sự tham gia của tổng cộng hơn 3.100 thương hiệu hàng tiêu dùng đến từ 65 quốc gia và khu vực, tăng mạnh so với hai lần hội chợ trước. Tổng diện tích trưng bày của Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc năm 2023 đạt 120.000 m2, tăng 20% so với lần trước. Ước tính sẽ có hơn 50.000 khách mua hàng và khách dự hội chợ chuyên nghiệp, trong khi lượng khách tham quan hội chợ sẽ vượt 300.000 người. Theo Ban tổ chức hội chợ, so với hai kỳ hội chợ trước, số lượng quốc gia tham gia, số lượng thương hiệu và số lượng khách dự kiến mua hàng năm nay đều tăng.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra nhiều sự kiện, trong đó có Diễn đàn người tiêu dùng toàn cầu lần thứ 3, "Hội nghị bán lẻ du lịch và đổi mới tiêu dùng toàn cầu lần thứ 3," "Diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về tiêu dùng bền vững lần thứ 3," “Tuần lễ thời trang 2023” …

Theo kế hoạch, chiều 10/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn Việt Nam dự lễ cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam, dự Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc (Hải Nam) và Lễ khai trương Trung tâm phục vụ đầu tư Đông Nam Á trong Cảng Thương mại tự do Hải Nam./.