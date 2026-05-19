Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác y tế, nâng cao chất lượng sức khỏe người dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Shinichi Higashiu, Chủ tịch Tập đoàn y tế Tokushukai(Nhật Bản). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12/2023) và chuyến thăm Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026. Trong đó, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đang chuyển sang giai đoạn chất lượng cao, hướng đến ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ thống y tế bền vững.

Nhấn mạnh sức khỏe là một trong những yếu tố cấu thành chỉ số hạnh phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế; phát triển nền y học khoa học, dân tộc, đại chúng, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh. Việt Nam cũng xác định nghề y là nghề đặc biệt, do đó đội ngũ nhân lực y tế không chỉ phải đáp ứng yêu cầu cao về chuyên môn mà y đức cũng giữ vai trò then chốt; đồng thời cần có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển nguồn nhân lực y tế.



Ghi nhận những thành tựu nổi bật của Nhật Bản trong lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc Tập đoàn FPT và Tập đoàn Tokushukai ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2029, qua đó thể hiện sự đồng hành, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.



Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận vai trò tiên phong của Tập đoàn FPT trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, triển khai các giải pháp chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị bệnh viện, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tạo điều kiện để người dân Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật y khoa tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch và ung thư.



Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tâm huyết và nỗ lực của ông Higashiue Shinichi, hợp tác giữa Tập đoàn Tokushukai và Tập đoàn FPT sẽ đạt được những kết quả thực chất, trở thành biểu tượng hợp tác mới trong lĩnh vực y tế và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.



Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Tokushukai và FPT tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam; tăng cường chuyển giao kinh nghiệm điều trị, vận hành cơ sở y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế thông qua các chương trình đào tạo, thực hành tại Nhật Bản và Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ, chia sẻ kỹ thuật y tế chuyên sâu như lọc máu, ghép tạng, tim mạch, ung thư, chăm sóc người cao tuổi; đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy mở rộng các trung tâm y tế kỹ thuật cao tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Tokushukai Nhật Bản Higashiue Shinichi báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội những thế mạnh và ưu tiên hợp tác của Tập đoàn; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FPT để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký kết, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đánh giá cao môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ông Higashiue Shinichi cho biết, Tập đoàn Tokushukai Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ, giàu nhiệt huyết, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.