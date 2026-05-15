Việt Nam đề xuất nhiều định hướng hợp tác tại Hội nghị Ngoại trưởng BRICS

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng chụp ảnh tập thể của các bộ trưởng, thứ trưởng các nước thành viên và đối tác của BRICS tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Trung - PV TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao các nước thành viên BRICS và các nước đối tác. Trong khuôn khổ hội nghị, trưởng đoàn các nước tham dự đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Với chủ đề “Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”, Hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng 2026 đã tập trung trao đổi và thống nhất một số định hướng lớn nhằm xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững; cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu; ứng phó với các thách thức toàn cầu và định hình không gian phát triển cho các quốc gia Nam Bán cầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: Quang Trung - PV TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất định, đòi hỏi tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Trên cương vị Chủ tịch BRICS, Ấn Độ thúc đẩy thảo luận về hợp tác trên các lĩnh vực phát triển, năng lượng, an ninh lương thực, chuỗi cung ứng và công nghệ, hướng tới tăng trưởng bao trùm. Các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại trước những thách thức toàn cầu như xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và bất bình đẳng trong tiếp cận tài chính khí hậu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của BRICS trong thúc đẩy thương mại bền vững, chuyển giao công nghệ và tham gia xây dựng các chuẩn mực quốc tế về khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu, đã có nhiều hoạt động tại hội nghị. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh,không một quốc gia nào có thể đứng vững trước những cú sốc bên ngoài nếu thiếu một nền tảng tự cường thực sự vững chắc và hợp tác quốc tế. Thứ trưởng đã chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác:

- Đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu, trong đó cần tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về nguồn cung năng lượng, mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, cần có các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trước các cú sốc bên ngoài.

- Phát triển hạ tầng logistics và kết nối liên châu lục, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không, trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, thúc đẩy bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

- Hợp tác bảo đảm dòng chảy thông suốt của thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, công bằng và bao trùm, khuyến khích các cơ chế hợp tác, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh.

- Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới thông qua đột phá về thể chế và quản trị, với con người là chủ thể và là động lực chính; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước, dược phẩm và y tế, qua đó tăng cường năng lực chống chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hội nghị sẽ tiếp tục các hoạt động trong ngày 15/5 với phiên thảo luận về “Cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu”./.