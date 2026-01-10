VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam tiến sát vòng knock-out sớm một lượt trận

Trước giờ bóng lăn, lịch sử không đứng về phía U23 Việt Nam khi các đội trẻ Việt Nam chưa từng thắng đại diện Trung Á tại các vòng chung kết U23 châu Á. Ở hai lần chạm trán trước đó với Uzbekistan, Việt Nam đều thất bại, trong đó có trận chung kết đầy tiếc nuối năm 2018 tại Thường Châu và trận thua 0-3 ở vòng bảng U23 châu Á 2024.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan không phải đối thủ quá vượt trội. Đại diện Trung Á thiếu vắng tiền đạo chủ lực vì án treo giò, đồng thời có thành tích quốc tế khá khiêm tốn. Điều này mang lại cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng đến mục tiêu “phá dớp”.

Xét về đối đầu, U23 Việt Nam phần nào chiếm ưu thế. Tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam từng thắng Kyrgyzstan 1-0. Nếu tính cả các trận giao hữu, U23 Việt Nam bất bại trước đối thủ này trong ba lần gặp gần nhất (2 thắng, 1 hòa – thua luân lưu). Dù vậy, Kyrgyzstan nhập cuộc không hề e dè. Trong 15 phút đầu, họ chơi khá tự tin và có hai cú dứt điểm về phía khung thành Trần Trung Kiên nhưng chưa đủ chính xác.

Sau quãng thời gian thăm dò, U23 Việt Nam bất ngờ tăng tốc. Phút 14, trọng tài cho đội bóng áo đỏ hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Kyrgyzstan để bóng chạm tay Lê Phát trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Khuất Văn Khang dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam chơi hưng phấn. Văn Khang tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa chân trái nhưng không thắng được thủ môn Nurlanbekov. Phút 36, Xuân Bắc tung cú dứt điểm từ sát vạch 16,5 m song bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Khi thế trận đang hoàn toàn thuộc về U23 Việt Nam, sai lầm bất ngờ xuất hiện ở phút 44. Từ pha chuyền hỏng của Hiểu Minh, Marlen Murzakhmatov có khoảng trống để tung cú sút xa cực mạnh, san bằng tỷ số 1-1 cho Kyrgyzstan. Hàng thủ U23 Việt Nam đã không áp sát đủ nhanh trong tình huống này. Hiệp một khép lại với sự tiếc nuối cho đội bóng áo đỏ khi không thể giữ lợi thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình. Lê Phát và Thái Sơn liên tiếp có cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Phút 63, HLV Kim Sang Sik tung liền ba quân bài tấn công gồm Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận nhằm gia tăng sức ép. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Văn Thuận thi đấu năng nổ, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Kyrgyzstan. Phút 78, tiền vệ này đột phá vào vòng cấm và ngã xuống sau pha va chạm với trung vệ đội trưởng Datsiev. VAR được sử dụng nhưng trọng tài xác định không có phạt đền.

Tỷ số 2-1 được giữ tới cuối trận đấu. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui vỡ òa dành cho U23 Việt Nam và những giọt nước mắt cho các cầu thủ Kyrgyzstan. U23 Việt Nam lần đầu thắng một đội bóng Trung Á và sẽ sớm có vé qua vòng bảng nếu Saudi Arabia thắng Jordan trong trận đấu sau đó, trong khi Kyrgyzstan trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu tại Saudi Arabia./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN