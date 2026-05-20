Vận hành Cổng Giáo dục Số, hướng tới quản trị thông minh

Được hình thành như một “Trung tâm số”, Cổng Giáo dục Số hội tụ toàn bộ các hệ thống đơn lẻ đã triển khai. Nền tảng này kết nối liên thông trực tiếp với Trung tâm Điều hành Giáo dục IOC cùng Hệ sinh thái giáo dục số vnEdu, tạo nên một kho dữ liệu tập trung, thống nhất trên quy mô toàn tỉnh. Hệ thống hiện đang tích hợp hơn 36 phân hệ nghiệp vụ cùng hơn 500 tính năng chuyên môn, phục vụ toàn diện từ công tác quản lý, điều hành đến hoạt động dạy và học.



Hệ thống tập trung hiện thực hóa ba mục tiêu chiến lược cốt lõi của ngành Giáo dục Nghệ An bao gồm: Quản trị và điều hành tập trung; Liên thông dữ liệu và tương tác hai chiều; Tiện ích phục vụ nhân dân. Các mục tiêu nhằm kết nối toàn bộ hệ sinh thái từ quản lý trường học, tuyển sinh đầu cấp, cơ sở vật chất đến các trung tâm đào tạo về chung một nền tảng. Quy trình nghiệp vụ được số hóa và tự động hóa toàn diện, cho phép Sở điều hành trực tiếp xuống các cơ sở, giảm thiểu tối đa hồ sơ giấy và chi phí vận hành… Nổi bật là nền tảng Trường học số và Bản đồ số giáo dục. Hệ thống trực quan này cho phép lãnh đạo theo dõi chính xác vị trí trường học, quy mô nhân sự, học sinh cùng các điều kiện hạ tầng xung quanh như giao thông, sông suối, cầu đường…, hỗ trợ hiệu quả công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư công và xây dựng phương án phòng chống thiên tai sát với thực địa.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục địa phương và giáo dục sẽ là một trong những lĩnh vực tiên phong về đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Cổng giáo dục số Nghệ An không là một nền tảng thông tin điện tử, hệ thống dữ liệu giáo dục có quy mô lớn, được xây dựng bài bản và đồng bộ trong nhiều năm. Hệ thống tích hợp đầy đủ dữ liệu về học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất, tài chính và công tác quản lý ngành. Nghệ An đang ưu tiên nguồn lực lớn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu số của tỉnh. Các mô hình nghiên cứu trong thời gian tới sẽ gắn chặt với doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ. Dữ liệu số sẽ trở thành tài nguyên quan trọng trong tương lai. Việc ngành Giáo dục Nghệ An sở hữu hệ thống dữ liệu “dày dặn, đầy đủ và chuẩn hóa” là lợi thế lớn để phát triển giáo dục thông minh và kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia. Các đại biểu nhấn nút khai trương và đưa vào vận hành “Cổng Giáo dục Số Nghệ An”. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Thời gian tới, Nghệ An sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị thông minh trong nhiều lĩnh vực như du lịch, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, y tế và giáo dục. Riêng với ngành Giáo dục, tỉnh Nghệ An định hướng xây dựng mô hình “trường học số”, “giáo án thông minh”, quản trị trường học thông minh và cá thể hóa hoạt động dạy học. AI có thể hỗ trợ giáo viên giảm áp lực sổ sách, hỗ trợ xây dựng giáo án, tổ chức khảo sát diện rộng, phân tích dữ liệu học tập và nâng cao hiệu quả quản trị chuyên môn. Do đó, ngành giáo dục tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu và phát triển thêm nhiều ứng dụng mới trên nền tảng cổng giáo dục số, bảo đảm tốc độ triển khai nhanh, liên tục có sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.



Để hệ thống chuyển hóa từ công cụ công nghệ thành giá trị thực tiễn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa đã giao nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các cơ sở giáo dục thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận và làm chủ hệ thống; thực hiện nghiêm túc việc số hóa, đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào luôn tuân thủ nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống". Các bộ phận bám sát cơ sở, phối hợp cấp xã hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong giai đoạn đầu; tuyệt đối không để công nghệ trở thành rào cản, gây thêm áp lực cho hoạt động dạy và học. Đón đầu sự kiện ra mắt Cộng đồng trí tuệ nhân tạo Nghệ An ra mắt vừa qua, các bên liên quan phối hợp với đối tác nhanh chóng hoàn thiện các giao thức mở để tiến tới tích hợp AI, sớm đưa hệ thống cảnh báo sớm và cá nhân hóa lộ trình học tập vào ứng dụng.

Từ năm 2013, Nghệ An đã là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai các nền tảng số như hệ thống quản lý nhà trường vnEdu, học bạ điện tử, sổ điểm điện tử, giáo án điện tử, tuyển sinh trực tuyến và hệ thống học trực tuyến LMS. Qua từng giai đoạn, nguồn dữ liệu này từng bước được số hóa, liên thông và mở rộng đồng bộ từ cấp Sở đến nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh./.