Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội và nhân văn



Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Viện Hàn lâm KHXHVN vừa chuyển sang mô hình hoạt động mới theo Quyết định số 12-QĐ/TW năm 2026, trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây vừa là cơ hội để Viện có bước phát triển mới, đóng góp sâu sắc hơn cho công tác hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, thách thức cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, nhà khoa học của Viện.



Trong thời gian tới, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động; xác định việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động. Mỗi chương trình nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn chính sách đều phải hướng tới phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc. Thanh Hương – TTXVN

Viện phải khẳng định rõ vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Đảng, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xác định rõ vị trí, vai trò của mình không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đóng góp tương xứng vào quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước. Muốn vậy, Viện phải thực hiện thật tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, tư vấn, tham gia đánh giá việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương yêu cầu, các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động theo hướng lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo chủ yếu; tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách; tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm; chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước.Cùng với đó, Viện cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội và nhân văn; bảo đảm cơ sở dữ liệu có khả năng liên kết, kết nối, chia sẻ, dùng chung; đẩy mạnh số hóa tài liệu thư viện, di sản tư liệu; ứng dụng dữ liệu lớn, công nghệ hiện đại trong công tác nghiên cứu; xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại, kết nối trong nước và quốc tế.Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, cần tiếp tục đào tạo, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia trực tiếp công tác nghiên cứu. Đội ngũ cán bộ phải vừa có trình độ, năng lực, vừa có đạo đức công vụ, đạo đức khoa học và trách nhiệm xã hội. Viện cũng cần rà soát, kiện toàn tổ chức, cán bộ theo mô hình mới, phù hợp với Kết luận 31 của Bộ Chính trị, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ.Viện cần tăng cường phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong nghiên cứu, tư vấn chính sách; gắn nghiên cứu với tổng kết thực tiễn, nâng cao khả năng phản ứng chính sách nhanh khi vấn đề mới phát sinh, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động hơn trong tham mưu chính sách.Viện cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; giữ gìn đoàn kết nội bộ, rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ.Viện Hàn lâm KHXHVN tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 12-QĐ/TW, đặc biệt là Đề án “Tăng cường năng lực, định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.Đối với các kiến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, tạo điều kiện để Viện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong giai đoạn tới./.