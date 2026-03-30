Trồng cây hữu nghị ở Cần Thơ, hướng đến tương lai xanh và bền vững

Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự vui mừng khi có mặt tại lễ trồng cây hữu nghị. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, không chỉ góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước mà còn thúc đẩy cam kết chung của chúng ta đối với một tương lai xanh và bền vững hơn. Lễ trồng cây hữu nghị năm 2026 được khởi xướng nhằm mở rộng diện tích rừng và thúc đẩy phát triển bền vững môi trường. Thông qua sáng kiến này nhằm khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ thiên nhiên và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Hoạt động là biểu tượng cho sự phát triển của mối quan hệ song phương và sự vun đắp cho thế hệ tương lai, phù hợp định hướng phát triển xanh và bền vững của Việt Nam, thể hiện những ưu tiên chung của hai quốc gia. Thời gian tới, ông mong muốn tiếp tục có nhiều hơn nữa những hợp tác ý nghĩa với lãnh đạo và người dân của thành phố.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nêu rõ, thành phố luôn hướng tới mục tiêu xanh và sạch, xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Trong đó, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được triển khai rộng rãi đã trở thành nét đẹp văn hóa và là hành động thiết thực nhằm xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Việc tổ chức lễ trồng cây hữu nghị tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, nơi có đông đảo sinh viên Việt Nam và Ấn Độ đang học tập, càng làm nổi bật ý nghĩa của sự giao thoa văn hóa và hợp tác giáo dục. Với gần 500 sinh viên Ấn Độ đang sinh sống và học tập tại thành phố, mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan xanh mát mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, sự gắn kết và khát vọng phát triển chung của thế hệ trẻ hai nước.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ bày tỏ tin tưởng rằng, cây xanh góp phần làm đẹp cảnh quan nhà trường mà còn trở thành biểu tượng sống động của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Nhà trường tiếp nhận, chăm sóc và bảo quản tốt các cây xanh sau khi trồng, góp phần duy trì, lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà chương trình mang lại. Thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu sinh viên, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.

Hiện có gần 500 sinh viên Ấn Độ đang sinh sống và học tập tại Cần Thơ. Thành phố phối hợp Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự và các đối tác Ấn Độ triển khai hiệu quả chương trình viện trợ phát triển xây dựng hạ tầng nông thôn; thúc đẩy hợp tác giáo dục và tiếp nhận sinh viên Ấn Độ đến học tập tại các trường đại học. Các hoạt động giao lưu văn hóa: Ngày quốc tế Yoga, chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, Lễ trồng cây hữu nghị và biểu diễn nghệ thuật truyền thống Ấn Độ…góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước./.