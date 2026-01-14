Trang bị kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng công an

Quang cảnh buổi tập huấn. Danh Lam -TTXVN Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia"; đồng thời triển khai Đề án chuyển đổi số toàn diện trong công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Vương nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính và phục vụ nhân dân. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc trang bị kiến thức, kỹ năng số và năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Vương phát biểu. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao vai trò tham mưu, tổ chức của Ban Phụ nữ Công an tỉnh trong việc chủ động triển khai hội nghị tập huấn; coi đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của toàn lực lượng. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ, coi kết quả học tập chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới là một trong những tiêu chí góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; hướng dẫn, thực hành sử dụng một số công cụ AI phục vụ soạn thảo văn bản, xây dựng báo cáo, phân tích thông tin và công tác tuyên truyền. Thông qua chương trình, các học viên được tiếp cận phương thức làm việc mới, từng bước hình thành kỹ năng ứng dụng AI như một “trợ lý số” hỗ trợ công việc, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc hành chính, chuyên môn.

Cùng với nội dung tập huấn chuyển đổi số, hội nghị cũng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung) trong Công an tỉnh Bắc Ninh. Việc thành lập Câu lạc bộ nhằm tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ cho cán bộ, hội viên phụ nữ; qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ yêu cầu hội nhập, hợp tác và thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2025 của Công an tỉnh Bắc Ninh, 100% đơn vị, địa phương đã triển khai các nền tảng số, phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn. Tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần như tuyệt đối. Những con số này phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của toàn lực lượng; trong đó có đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ ở nhiều vị trí công tác khác nhau.

Thời gian qua, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia các nhiệm vụ chuyển đổi số của Công an tỉnh, từ vận hành các phần mềm nghiệp vụ, tham gia số hóa hồ sơ, tài liệu đến tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID. Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số tại cơ sở, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hội nghị tập huấn lần này là hoạt động cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mà Công an tỉnh đang triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, đề án chuyển đổi số của ngành công an. Thông qua hội nghị, phụ nữ Công an Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng; góp phần xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an thời kỳ mới, bản lĩnh, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.