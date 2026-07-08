TP. Hồ Chí Minh phát động 150 ngày đêm quyết hoàn thành tăng trưởng 2 con số

Phát động đợt cam kết thi đua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, việc ký cam kết nhằm huy động tối đa nguồn lực của khu vực doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và phát triển kết cấu hạ tầng. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình, dự án; sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã cam kết trong thời gian thực hiện đợt thi đua.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát động đợt thi đua. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP. Hồ Chí Minh trong đợt thi đua này có 15 doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, với những tên tuổi hàng đầu như Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed, Công ty TNHH Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ, Công ty CP Masterise hạ tầng Cần Giờ, Tập đoàn Geleximco…



Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 8/7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu toàn đảng bộ, các sở, ban, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 2 con số.



Khẳng định thành phố nỗ lực quyết hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 20026 từ 10% trở lên, ông Nguyễn Văn Được đồng thời cho biết thành phố cũng tập trung toàn lực cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể hết quý III đạt 70% và cả năm giải ngân đạt 100%. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt nhưng đầu tư tư nhân là nguồn lực chính thành phố đang nỗ lực huy động để đạt mục tiêu thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, phục vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số.



Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh xác định các giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng 6 tháng cuối năm theo hướng tăng tốc, bứt phá; công khai cụ thể giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện cho từng sở, ngành, địa phương (xã, phường), gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện.



Bên cạnh đó, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đồng thời phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh.



Trên cơ sở đó, UBND Thành phố tổ chức điều hành quyết liệt, linh hoạt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 10%. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 500.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.



Thành phố cũng sẽ tiếp tục công tác sắp xếp cán bộ, tập trung gỡ vướng cho các dự án tồn đọng, các công trình trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động trung tâm tài chính quốc tế - kênh thu hút vốn rất có ý nghĩa cho thành phố - và khu thương mại tự do, thúc đẩy phát triển logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo – công nghệ cao, đặc biệt nỗ lực giải quyết bằng được 4 tồn tại của thành phố mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra đó là ô nhiễm, ngập nước, tắc đường và thành phố không ma túy. Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP. Hồ Chí Minh trong đợt thi đua này có 15 doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, với những tên tuổi hàng đầu như Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed, Công ty TNHH Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ, Công ty CP Masterise hạ tầng Cần Giờ, Tập đoàn Geleximco…Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 8/7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu toàn đảng bộ, các sở, ban, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 2 con số.Khẳng định thành phố nỗ lực quyết hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 20026 từ 10% trở lên, ông Nguyễn Văn Được đồng thời cho biết thành phố cũng tập trung toàn lực cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể hết quý III đạt 70% và cả năm giải ngân đạt 100%. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt nhưng đầu tư tư nhân là nguồn lực chính thành phố đang nỗ lực huy động để đạt mục tiêu thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, phục vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số.Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh xác định các giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng 6 tháng cuối năm theo hướng tăng tốc, bứt phá; công khai cụ thể giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện cho từng sở, ngành, địa phương (xã, phường), gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện.Bên cạnh đó, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đồng thời phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh.Trên cơ sở đó, UBND Thành phố tổ chức điều hành quyết liệt, linh hoạt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 10%. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 500.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.Thành phố cũng sẽ tiếp tục công tác sắp xếp cán bộ, tập trung gỡ vướng cho các dự án tồn đọng, các công trình trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động trung tâm tài chính quốc tế - kênh thu hút vốn rất có ý nghĩa cho thành phố - và khu thương mại tự do, thúc đẩy phát triển logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo – công nghệ cao, đặc biệt nỗ lực giải quyết bằng được 4 tồn tại của thành phố mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra đó là ô nhiễm, ngập nước, tắc đường và thành phố không ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá. GRDP ước đạt 1,55 triệu tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ, cao nhất trong khoảng 10 năm qua./.