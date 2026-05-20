Tổng thống Fiji đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống Fiji với các nghi lễ trọng thể, có sự tham dự của các đại diện quan chức Văn phòng Tổng thống, Chính phủ và Bộ Ngoại giao và Thương mại Fiji.

Tại buổi tiếp kiến dành riêng cho Đại sứ Phan Minh Giang ngay sau lễ tiếp nhận, Tổng thống Fiji Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hào hùng của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò cũng như vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Fiji Phan Minh Giang tại buổi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Fiji Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu. Ảnh: TTXVN phát

Khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, Tổng thống Fiji đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ để khai thác hiệu quả hơn mối quan hệ hợp tác song phương vốn vẫn còn nhiều tiềm năng. Fiji mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, cũng như hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng chung tay giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu. Nhân dịp này, Ngài Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu chúc Đại sứ Phan Minh Giang có nhiệm kỳ công tác thành công, hoàn thành xuất sắc vai trò Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không thường trú tại Cộng hòa Fiji.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách này, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đại sứ tin tưởng rằng với quyết tâm và nỗ lực của cả hai nước, Việt Nam và Fiji sẽ phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm và có thế mạnh, tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Fiji Phan Minh Giang (ngoài cùng bên trái) cùng phu nhân (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm với Tổng thống Cộng hòa Fiji Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu tại buổi trình Thư ủy nhiệm. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến công tác trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Phan Minh Giang chào xã giao Thủ tướng Fiji, gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Fiji, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách nông nghiệp, hợp tác nghề cá, môi trường và biến đổi khí hậu, cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Fiji, đồng thời gặp gỡ một số đại diện cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Fiji.

Cộng hòa Fiji là quốc đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương, có diện tích khoảng 18.274 km2, với dân số khoảng gần 905.000 người. Việt Nam và Fiji chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 14/5/1993. Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Fiji./.