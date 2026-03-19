Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.



Dự sự kiện tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố nơi có các công trình được khởi công.



Lễ khởi công được tổ chức tại 17 điểm cầu chính và 104 điểm cầu trực tuyến trên cả nước tại các tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.



Sự kiện là bước hiện thực hóa thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81-TB/TW. Cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.



Tại Lễ khởi công, các đại biểu được xem các phóng sự, chia sẻ về những nỗ lực, chung tay trong việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới và nỗi mong chờ của các thầy, cô giáo, học sinh về ngôi trường mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, ngày 9/11/2025, đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp đã tổ chức khởi công; lũy kế đến cuối năm 2025, có 108 trường đã khởi công xây dựng; trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026 (Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Pìn, xã Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên). Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng…; đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.



Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, Lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tiếp tục được tổ chức. Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025, nâng tổng số lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho các học sinh ở 229 xã biên giới đất liền. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo).



Để các dự án xây dựng trường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công năng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các trường đã khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2027 đối với các trường khởi công hôm nay. Đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp này.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc; góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.