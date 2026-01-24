TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA XIV

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

TTXVN trân trọng giới thiệu Tóm tắt Tiểu sử của Tổng Bí thư Tô Lâm:



TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



Họ và tên: Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Ngày vào Đảng: 22/08/1981

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Chức vụ:

- Tổng Bí thư: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV

- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (2024)

- Bí thư Quân ủy Trung ương (từ 8/2024)

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chuyên môn nghiệp vụ: Luật – An ninh

- Học hàm học vị: Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC



- Năm 1974 - 1979: Học viên Đại học An ninh Nhân dân (Nay là Học viện An ninh Nhân dân).

- Năm 1979 - 2010: Cán bộ Bộ Công an.

- Năm 2010 - 2016: Thứ trưởng Bộ Công an.

- Năm 2016 - 2024: Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Tháng 1/2019: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân.

- Năm 2024: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngày 3/8/2024: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

- Ngày 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV./.