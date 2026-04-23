Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Hoàn thiện thể chế, chính sách, hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Bí thư đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh uỷ, thành uỷ, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quý I/2026, trong đó có nhiều nhiệm vụ lớn; các địa phương, đơn vị đã rất chủ động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt được những kết quả cao.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã quyết tâm, nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của Quý I/2026. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế đạt trên 7,8%, có 23/34 địa phương đạt tăng trưởng trên 8%, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%, trong bối cảnh hết sức khó khăn.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tháo gỡ dứt điểm các dự án chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc



Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh về kết quả công tác triển khai đồng bộ, sâu rộng hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV, đặc biệt tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong 16 cuộc bầu cử. Quốc hội khóa XVI cũng đang tiến hành Kỳ họp thứ Nhất.Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh các địa phương, đơn vị, nhất là cơ sở xã, phường đã làm tốt, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Thường trực Ban Bí thư cho rằng, kết quả này thể hiện sự hiệu quả của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.Đồng chí Trần Cẩm Tú điểm lại những kết quả nổi bật trong ba tháng đầu năm 2026, trong đó có công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhiều hoạt động đối ngoại được tổ chức góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, Quý II/2026, khối lượng công việc rất nhiều, cấp bách, đòi hỏi sự khẩn trương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng tính hành động, chủ động tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ để giải quyết công việc thường xuyên và đột xuất.

Cụ thể, phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định về công tác chính trị, tư tưởng và khẩn trương thể chế hoá, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch thực hiện của tập thể, của cá nhân để đạt kết quả cao nhất, với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các địa phương, đơn vị phải đổi mới nhận thức, cách thức tổ chức thực hiện; cập nhật chương trình hành động và hoàn thiện quy chế làm việc, phân cấp, phân quyền, tránh chồng chéo khi phân công nhiệm vụ; bám sát, thực hiện kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận Hội nghị Trung ương 2 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xử lý kịp thời cơ sở nhà đất dôi dư, đồng thời nêu rõ tầm quan trọng của thực hiện 2 chính sách lớn về y tế và giáo dục. Trong đó, về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ và "phải lấy chất lượng làm đầu". Các địa phương quan tâm, thực hiện tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai khám sức khoẻ định kỳ cho nhân dân.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 2



Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh soạn thảo các văn bản theo thẩm quyền để ban hành, nhất là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chỉ đạo hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, kể cả chính sách của địa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị một số địa phương trong Quý II/2026 khẩn trương hoàn thiện quy hoạch cấp tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Các Ban xây dựng Đảng, các cấp uỷ Trung ương hoàn thành những Đề án trình Bộ Chính trị và Đề án trình Ban Bí thư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rõ, Trung ương xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Qua sơ kết có giải pháp tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, phường và tăng cường toàn diện cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng chí cũng nêu yêu cầu trong khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Trung ương, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Nhấn mạnh vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo cải cách hành chính rất quyết liệt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng uỷ Chính phủ, các cấp uỷ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập trong tổ chức thực hiện. “Những khó khăn vướng mắc ở cơ sở phải xem xét, xử lý ngay, không để chậm trễ; khắc phục tình trạng “cắt khúc, phân mảng”, các lỗ hổng trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực”, đồng chí nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, tội phạm trên không gian mạng, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo và chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; chỉ đạo hoàn thiện sắp xếp tổ chức các hội quần chúng ở các địa phương.