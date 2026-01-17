Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Giám đốc Lee Chung-hoon cho biết Seoul Semiconductor thành lập năm 1992, là Tập đoàn đứng thứ 3 toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất linh kiện LED; có doanh thu hằng năm trên 1 tỷ USD, mạng lưới gần 30 văn phòng tại khoảng 70 quốc gia và hệ thống nhà máy tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Hiện nay, Tập đoàn sở hữu khoảng 16.000 bằng sáng chế và đang thiết lập những chuẩn mực mới trong ngành quang điện tử công nghệ chip LED có thể gắn trực tiếp lên bảng mạch. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Lee Chung-hoon Tổng Giám đốc Tập đoàn Seoul Semiconductor. Ảnh: TTXVN phát

Tại Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Seoul Semiconductor Vina đã đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, Ninh Bình với tổng vốn đăng ký 525 triệu USD, sản xuất sản phẩm bán dẫn trong lĩnh vực quang học. Dự án được chia làm 4 giai đoạn, đã hoàn thiện 3 giai đoạn và đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 1/2017, giải ngân 470 triệu USD.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng, đánh giá cao kết quả kinh doanh hiệu quả cũng như những đóng góp của công ty tại Việt Nam trong thời gian qua. Năm 2026, Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Theo đó, Việt Nam xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho sự phát triển, với 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn và AI.

Về phát triển công nghiệp bán dẫn, năm 2025, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế và xây dựng các chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (như thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư; chế độ luồng xanh trong xuất nhập khẩu; hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án R&D...).

Sáng 16/1, Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao phục vụ nhu cầu nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip trong nước. Đây là một dự án có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tham vọng của Việt Nam để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Seoul Semiconductor ưu tiên mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất của công ty; thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.

Cũng trong chiều 16/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ. Hiện tại, ông Amandeep Singh Gill cũng là thành viên Cơ quan Tư vấn về Trí tuệ nhân tạo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Chào mừng ông Amandeep Singh Gill và Đoàn công tác của Liên hợp quốc đến Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6, Phó Thủ tướng vui mừng thông tin với ông Amandeep Singh Gill một số kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng với nhiều nghị quyết khác để định hướng các động lực phát triển cho giai đoạn mới. Quốc hội đã thông qua 10 luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực ban hành Luật chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo (AI), được đánh giá là đạo luật mang tính đột phá, góp phần giúp Việt Nam bắt kịp với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, làm cơ sở định hướng ưu tiên các nguồn lực cho nghiên cứu, đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghệ trong giai đoạn tới. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các Tập đoàn công nghệ toàn cầu, điển hình như các dự án của Tập đoàn NVIDIA (trung tâm R&D), Qualcomm (trung tâm R&D), Tập đoàn Samsung (các nhà máy bán dẫn)...

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thời gian gần đây đã có những bước tiến tích cực. Những nội dung hợp tác mang tính chiến lược, phù hợp với xu hướng toàn cầu và nhu cầu hợp tác của hai bên. Việt Nam cần tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Liên hợp quốc để đảm bảo triển khai hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Mong muốn Liên hợp quốc đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hợp tác triển khai một số nội dung cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Liên hợp quốc mở rộng hợp tác nâng cao năng lực số cho các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn và mong muốn Phó Tổng Thư ký cùng các đồng nghiệp sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng chúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân ở khu vực và trên toàn thế giới./.