Thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Croatia

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Cộng hòa Croatia Gordan Grlić Radman. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng Bộ trưởng Gordan Grlić Radman và Đoàn đại biểu Croatia thăm Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Croatia tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Croatia đang đứng trước những vận hội hợp tác mới, nhiều triển vọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc xây dựng quan hệ hợp tác thực chất với các cơ quan chức năng của Croatia, quốc gia có vị thế ngày càng quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU).

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Croatia đã triển khai một số hoạt động hợp tác thiết thực như ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp truy xét thông tin tội phạm theo yêu cầu của Văn phòng INTERPOL Croatia.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu cùng các cơ quan đối tác Croatia nói riêng đi vào thực chất, hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư của EU và Việt Nam tham gia tích cực hơn vào thị trường của nhau; tạo thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập, làm việc tại nước sở tại.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị, hai bên đẩy mạnh hợp tác sản xuất các sản phẩm chuyên dụng cho lực lượng thực thi pháp luật mà Croatia có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu của Bộ Công an Việt Nam; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Croatia sớm ký kết, phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội); đồng thời nghiên cứu cử đội bóng đá chuyên nghiệp của Croatia sang giao lưu với đội bóng đá của Bộ Công an Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ vui mừng và vinh dự là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Croatia thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman khẳng định, Croatia coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam; coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Croatia tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước thời gian qua, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ tin tưởng, với sự chân thành và quyết tâm chính trị cao, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Croatia sẽ trở thành một trong những trụ cột, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Croatia lên tầm cao mới./.