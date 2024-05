Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tích cực của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hà Lan trong thời gian qua với tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, gắn kết kinh tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, các cơ chế hợp tác được triển khai với nhiều kết quả cụ thể và thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan - “Người bạn châu Âu của Việt Nam”; đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào tháng 11/2023 đã để lại nhiều kỷ niệm sâu đậm với đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan và hai khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng, nhất là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, khai thác khoáng sản quan trọng...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận hợp tác sẵn có và mang lại nhiều tiến triển tích cực, thực chất cho hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bày tỏ ấn tượng với chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2023 với những kết quả "vượt quá mong đợi", chia sẻ cảm nhận được tình cảm hữu nghị, nồng ấm của nhân dân Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nhất trí với những đánh giá tích cực của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan đang ngày càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác; bày tỏ tự hào về những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước và nhấn mạnh hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực hợp tác.

Thủ tướng Mark Rutte nhất trí hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhằm gia tăng tình hữu nghị và tin cậy chính trị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế để đóng góp cho các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan trong thời gian tới; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện (2019 – 2024), 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực (2014 – 2024) trong năm 2024 và 15 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước trong năm 2025 (2010 – 2025); tiếp tục tận dụng các cơ hội của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU; hỗ trợ Việt Nam triển khai Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu vùng duyên hải miền Trung; đề nghị hai nước làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức...

Chia sẻ với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh luôn quan tâm đến việc phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long kể từ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam năm 2014; khẳng định tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ cao, sản xuất vi mạch điện tử, thiết bị bán dẫn, cảng biển, công nghệ đóng tàu, kết nối về logistics, hạ tầng chiến lược; nhất trí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thành công, trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại điện đàm, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982./.