Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Báo chí không ngừng vươn lên, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Tham dự cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh...



Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (21/4/1950), các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng những người làm báo cả nước luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn.

Trong mọi hoàn cảnh, đông đảo hội viên, nhà báo luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội bất mãn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Ông Lê Quốc Minh cũng khẳng định, Hội Nhà báo các cấp sẽ tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đông đảo hội viên, người làm báo nhận thức sâu sắc vai trò là những chiến sĩ cách mạng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển theo định hướng mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

*Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.



Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam.



Nhân ngày hội lớn của những người làm báo nước nhà, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự đóng góp to lớn của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong suốt 73 năm qua; biểu dương Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành, cổ vũ, đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và HĐND suốt nhiều năm qua, đặc biệt, đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của giải Diên Hồng mùa đầu tiên.



Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng cảm ơn các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí trong vai trò là những người “cầm cân nảy mực” - thành viên của Hội đồng chấm Giải Diên Hồng, với tất cả tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu, đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất từ 3.328 tác phẩm dự thi để vinh danh tại Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất ngày 9/6/2023 vừa qua.



“Lễ trao giải được tổ chức trọng thể, ấm áp, thể hiện được tính chất của Giải Diên Hồng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp với các đại biểu Quốc hội, được dư luận cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Đây là nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Giải, các cơ quan tham gia tổ chức Giải”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại, sức ảnh hưởng của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn về công tác báo chí. Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đặt ra yêu cầu phải “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.



Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội luôn dành sự ưu tiên hoàn thiện về mặt thể chế, chính sách đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí. Vừa qua, thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã tập trung rà soát Luật Báo chí và hệ thống pháp luật để sửa đổi tổng thể các luật, tạo nền tảng cơ sở pháp lý thuận lợi cho báo chí phát triển.



Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị những người làm công tác quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo cùng suy nghĩ và quan tâm một số vấn đề.



Trước hết, cần trả lời câu hỏi: Báo chí cần tiếp tục phải làm gì và làm như thế nào để giữ vững vị thế, sứ mệnh là một trong những nhân tố quan trọng góp phần kiến tạo và đổi mới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển hòa bình và nhân văn của thời đại?



Với tư cách là người cổ động tập thể, người tuyên truyền tập thể và người tổ chức tập thể, báo chí tiếp tục làm như thế nào để không ngừng vươn lên, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là người đi tiên phong góp phần xây dựng và phát triển về tầm nhìn trí tuệ và ý chí thống nhất, về hành động quyết liệt và bản lĩnh kiên cường, về bảo vệ và phát triển toàn vẹn công cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế?...



“Tất cả vì sự phát triển toàn diện xứng đáng với sứ mệnh vẻ vang của nền báo chí cách mạng nước nhà trong tầm nhìn tới năm 2030 trở thành nước công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Với các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu tổng thể, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động báo chí, thông tin trong thời kỳ mới. Trước mắt, tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí bảo đảm phù hợp, khả thi; đề xuất sửa đổi các quy định về thuế, phí, lệ phí phù hợp với đặc thù về tính chất hoạt động của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí.



“Việc cấp bách trước mắt cũng như mang tính chiến lược lâu dài là đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số báo chí theo tầm nhìn và lộ trình gắn với kinh tế số, kinh tế báo chí truyền thông, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ mới vào hoạt động báo chí, truyền thông một cách chỉnh thể, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Chủ tịch Quốc hội lưu ý các đồng chí lãnh đạo và quản lý hệ thống báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý; quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ động, sáng tạo triển khai và góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết về công tác chính trị, tư tưởng; phối hợp công tác trong triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tổ chức tốt Giải báo chí toàn quốc và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là đoàn kết, tập hợp hội viên, giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, lòng yêu nghề và sự trung thành, bản lĩnh, ý chí; nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ và chủ động bảo vệ những người làm báo dù chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội mong toàn thể đội ngũ nhà báo tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng, là tiếng nói của Nhà nước và là diễn đàn rộng lớn, mạnh mẽ của nhân dân trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa; bằng sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người viết sử trung thành, trung thực, nhân văn, bằng những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; phổ biến những kinh nghiệm tốt, bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hai chiều giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường hơn nữa. Báo chí sẽ tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp tới đông đảo cử tri, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND; xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và gần gũi.



Các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục tuyên truyền và tích cực tham gia nhiều hơn nữa để Giải Diên Hồng sẽ thành công hơn nữa ở các mùa tiếp theo.



Chủ tịch Quốc hội chúc các nhà báo luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp cao cả đã lựa chọn, luôn xứng đáng là “những người chiến sĩ cách mạng” như Bác Hồ đã từng căn dặn và trông đợi; mong các nhà báo lão thành tiếp tục dìu dắt, truyền lửa nghề với tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” cho các thế hệ nhà báo kế cận tự tin đồng hành một cách kiên định với Đảng, với nhân dân và đất nước./.