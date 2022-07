Thủ tướng: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới; tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án giao thông quan trọng quốc gia gồm: Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025; đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh; Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng nêu các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ như bám sát thực tiễn, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện; theo dõi chặt chẽ, chủ động dự báo để kịp thời ứng phó với những biến động bất ngờ của tình hình thế giới và khu vực nhằm giữ vững ổn định vĩ mô, các cân đối lớn.

Bên cạnh đó cần chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xử lý tình huống của cán bộ các cấp, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, quy mô lớn, hạ tầng số, thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn các nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn với mục tiêu trung và dài hạn là nâng cao năng suất, năng lực nội tại, tính tự chủ và cơ cấu lại nền kinh tế.

Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu phân tích, dự báo tình hình quốc tế và trong nước, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Theo đó, các đại biểu nhận định, tình hình thế giới, trong nước thời gian tới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường trong cả ngắn hạn và trung hạn. Trong bối cảnh đó, thu ngân sách nhà nước cả năm dự báo đạt tốt, tạo dư địa tài khóa để có thể chủ động hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân trong trường hợp cần thiết.

Để kinh tế - xã hội phục hồi nhanh, phát triển bền vững, trước mắt phải tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 thật tốt. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cần thận trọng, chủ động thích ứng với rủi ro lạm phát, tỷ giá, điều hành tín dụng đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí quản trị, hoạt động để giảm lãi suất cho vay, giảm bớt áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp, nền kinh tế. Chính sách thương mại, sản xuất cần chủ động phương án điều tiết để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước, nhất là thời gian cuối năm 2022, đầu năm 2023, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, các đại biểu đồng ý kiến nghị phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2022 khoảng 7,0%, cao hơn mức phấn đấu so với mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra là từ 6-6,5%, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, song cả nước đã bám sát các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; bám sát phương châm hoạt động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển” và bám sát tình hình thực tiễn..., nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, có mặt khởi sắc ấn tượng.

Theo đó, cả nước kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo các cân đối lớn. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đối ngoại được tăng cường, phù hợp tình hình. Vị trí, vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Những vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm đã và đang được xử lý thận trọng, dứt khoát, hiệu quả. Ngoài ra, nhiều vấn đề đột xuất cũng được xử lý hiệu quả.

“Kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự ủng hộ, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế...”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, đóng góp vào thành quả chung của cả nước, Thủ tướng cho rằng, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Kinh tế vĩ mô gặp nhiều thách thức; áp lực lạm phát tăng; giá cả đầu vào tăng; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác xây dựng quy hoạch còn chậm; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; quốc phòng, an ninh tiềm ẩn rủi ro...

Thủ tướng chỉ rõ, nguyên nhân của những hạn chế trên, ngoài các nguyên nhân khách quan, một phần do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, địa phương còn hạn chế; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa được thực hiện thường xuyên...

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhiệm vụ đặt ra cho nửa sau năm 2022 là hết sức nặng nề. Với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, “biến nguy thành cơ”, các bộ, ngành, địa phương phải tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương trong điều kiện hiện nay.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm phù hợp các loại thuế, phí, lệ phí, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh các loại thuế, phí đối với xăng dầu; bảo đảm phát triển ổn định lành mạnh, hiệu quả, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, phòng, chống đầu cơ, buôn lậu, nhất là phòng, chống buôn lậu và tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá; bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng; bảo đảm an ninh lương thực.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, quy hoạch, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng rà soát điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công; báo cáo cụ thể và đề xuất xử lý nghiêm các cơ quan, địa phương làm chậm, vi phạm quy định; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết về phát triển vùng và một số dự án giao thông trọng điểm.

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện, trong đó có cơ chế phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc; cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình...

Về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng đề nghị khẩn trương ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn; các đề án, chương trình chuyên đề; nhanh chóng hoàn thiện phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương.

Thủ tướng chỉ rõ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; tích cực xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, trong đó tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện phương án dạy môn Lịch sử ở cấp trung học phổ thông; ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập. Riêng về vấn đề tăng học phí, Thủ tướng giao Bộ Giáo giáo dục đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động để trình các cấp có thẩm quyền theo hướng giảm khó khăn cho phụ huynh và học sinh, phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước tại thời điểm hiện nay.



Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống hành chính nhà nước; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, bảo đảm người dân, doanh nghiệp cập nhật kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật; xử lý nghiêm các vi phạm.

Về việc triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia là thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ. Do đó cần tập trung, quyết liệt thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; thúc đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, trong đó vai trò quan trọng của chính quyền địa phương; bố trí vốn đủ để thực hiện các dự án và giải ngân hiệu quả các nguồn vốn. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp rà soát, nếu còn vướng mắt thì tháo gỡ ngay để có các mỏ, đủ nguyên vật liệu cho các dự án. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp nghiên cứu khai thác các công trình lưỡng dụng như các sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận), Chu Lai (Quảng Nam), Nà Sản (Sơn La)...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển hạ tầng; các địa phương thành lập Tổ công tác, trong đó Chủ tịch UBND là Tổ trưởng để thúc đẩy triển khai và xử lý các vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai các dự án./.