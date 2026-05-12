Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Phiên tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 người, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 người.



Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm:



Người đứng đầu tổ chức thành viên 62 người;

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố 34 người;

293 người là cá nhân tiêu biểu bao gồm: trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực 96 người (trình Đại hội hiệp thương 92 người, thiếu 4 người sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo 18 người; đại diện các dân tộc thiểu số 53 người (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); đại diện chức sắc các tôn giáo 53 người (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); đại diện các thành phần kinh tế 55 người (trình Đại hội hiệp thương 54 người, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); người Việt Nam định cư ở nước ngoài 18 người (trình Đại hội hiệp thương 17 người, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).



Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 16 người, gồm: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 7 người (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 9 người (trình Đại hội hiệp thương 7 người, thiếu 2 người sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).



Về cơ cấu kết hợp: Đại diện ngoài Đảng là 201 người (50,62%), khoá X là 50,1%; Nữ là 93 người (23,4%), khoá X là 21,9%; Dân tộc thiểu số là 105 người (26,5%), khoá X là 25,4%; Tôn giáo là 78 người (19,7%), khoá X là 17%; Trình độ đại học trở lên là 316 người (81,6%), khoá X là 80,7%.



Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 người (10,3%); từ 41 - 60 tuổi là 179 người (45,1%); từ 61 tuổi trở lên là 177 người (44,6%).

