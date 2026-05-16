Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc vẫn nắng nóng; cảnh báo lũ quét ở Quảng Ngãi, Đồng Nai

Nhiệt độ ngoài trời thời điểm 13 giờ ngày 14/5 trên địa bàn phường Minh Xuân (Tuyên Quang) đo được là 35,5°C . Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Cụ thể, từ 5 giờ đến 10 giờ ngày 16/5, khu vực các tỉnh trên Quảng Ngãi và Đồng Nai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Mô Rai; Bờ Y, Đăk Hà, Đăk Mar, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Dục Nông, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Đào, Măng Ri, Ngọc Linh, Ngọk Bay, Ngọk Tụ, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Xốp, Ya Ly (tỉnh Quảng Ngãi).

Đối với tỉnh Đồng Nai là các xã, phường: Bom Bo, Đak Nhau, Tà Lài; Bình Tân, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Nam Cát Tiên, Phú Nghĩa, Tân Tiến, Thiện Hưng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/5: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C,

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ, miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; miền Tây có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Tây có nơi trên 34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to,trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Trên biển, hiện khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.



Dự báo ngày và đêm 16/5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.