Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 từ ngày 2/7-14/7

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng tập trung ôn thi chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 2304/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 2026, gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng; các Sở Giáo dục và Đào tạo đăng kí tham gia Hệ thống xét tuyển chung. Trong đó, các thí sinh cần lưu ý một số điểm mới quan trọng từ kỳ tuyển sinh năm nay để thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đúng quy định.



Thí sinh xét tuyển đại học phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp đạt tối thiểu 15 điểm



Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện. Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ sở đào tạo, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên Hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Điểm đáng lưu ý, đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học (điều kiện để đăng ký xét tuyển đối với tất cả các phương thức) là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng được quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế) nhưng không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp và thí sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Quy chế.



Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 01 đến 05; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.



Thí sinh khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm thông tin, bao gồm cả các thông tin để hưởng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên, các chứng chỉ quốc tế (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026



Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế, trước 17 giờ ngày 20/6/2026, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhận thông tin trúng tuyển từ các cơ sở đào tạo trước ngày 30/6/2026 và phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống theo lịch chung.



Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp Trung học phổ thông trên Hệ thống theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo; đề nghị với Hiệu trưởng hoặc cán bộ có trác nhiệm nơi thí sinh học cấp Trung học phổ thông để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót và phải hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 6/6/2026.



Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển từ ngày 1/5 đến ngày 20/5/2026.



Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ 2/7-17 giờ ngày 14/7



Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.



Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo chương trình đào tạo và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).



Tất cả các nguyện vọng của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.



Lưu ý, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp Giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật căn cứ vào ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng (các cơ sở tào tạo cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10/7/2026).



Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh (nếu có).



Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.



Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi hoặc nộp điểm thi năng khiếu.



Về việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8/2026.



Từ ngày 22/8/2026 đến tháng 12/2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo./.

