Thêm hướng hợp tác mới từ di sản Hồ Chí Minh - Fidel Castro

Tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất sâu sắc trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng, lý luận; đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và di sản cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro - người bạn lớn, người đồng chí lớn của nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, ông Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh của một dân tộc anh hùng, với sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần tự cường và truyền thống cách mạng vẻ vang, nhân dân Cuba sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, từng bước đổi mới mô hình phát triển để đạt được những thành tựu mới.



Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chia sẻ về những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định, tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, luôn soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.



Các giá trị về đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào đời sống chính trị, trở thành năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực tự chỉnh đốn và năng lực phục vụ nhân dân của Đảng; chuyển hóa thành chuẩn mực ứng xử của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thành động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.



Tại buổi làm việc, Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios bày tỏ sự cảm động trước sự trân trọng và tình cảm mà các cơ quan của Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong những ngày đoàn làm việc tại Hà Nội. “Chúng tôi đến Việt Nam với một số mục tiêu cơ bản và qua cuộc làm việc lần này, chúng tôi thấy rằng không những các mục tiêu đó đạt được mà còn được mở rộng hơn nữa. Chúng tôi đã nhận thấy thêm rất nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai bên", Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios nhấn mạnh.



Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cùng Đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN