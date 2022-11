Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của New Zealand

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng và trân trọng trước sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Jacinda Ardern; tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước hiện nay khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 30% thật sự chưa tương xứng, do vậy cần rà soát, đánh giá lại để phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cam kết Thành phố có trách nhiệm cùng cả nước và các địa phương New Zealand phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỷ USD vào năm 2024.

Ông Phan Văn Mãi đề xuất, các chương trình phối hợp, tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai nước cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương New Zealand cần thông qua Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam. Với các địa phương, doanh nghiệp New Zealand, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch, giáo dục; chương trình tín dụng biến đổi khí hậu; giảm phát thải trong nông nghiệp, phát triển giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuyển đổi số ở các cơ quan hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng trưởng xanh, phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…

Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ vui mừng lần đầu tiên cùng các doanh nghiệp New Zealand đến Thành phố Hồ Chí Minh; tin tưởng vai trò quan trọng của Thành phố sẽ góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên mức 2 tỷ USD trong những năm tiếp theo.

Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, sau thiên tai, dịch bệnh, hiện các doanh nghiệp New Zealand quan tâm, tìm hiểu thị trường cũng như các chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh về thương mại, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, du lịch với mục tiêu hướng đến là phát triển kinh tế và ngoại giao nhân dân. Việc tăng cường trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, địa phương của New Zealand và Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết. Hai bên cần có đối thoại phát triển kinh tế bao trùm, xúc tiến thương mại hay thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo; từ đó mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới…/.