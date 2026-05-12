Tây Ninh khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc thông minh

Toàn cảnh lễ khánh thành Nhà máy. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ TENFY (Việt Nam) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc chi nhánh tại Việt Nam của Tập đoàn TENFY, thành lập năm 1997 tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; hoạt động trong lĩnh vực công nghệ dệt may và y tế kỹ thuật số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mei Xianming, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ TENFY cho biết, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực thúc đẩy xu hướng toàn cầu hóa. TENFY định hướng phát triển dựa trên đổi mới công nghệ, kết hợp sáng tạo giữa vật liệu mới, công nghệ mới và quy trình mới nhằm tạo ra các sản phẩm thông minh cao cấp đáp ứng xu thế tiêu dùng tương lai.

Từ năm 2008, tập đoàn đã triển khai chiến lược chuyển đổi công nghệ, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển với định hướng “sản xuất thông minh bằng công nghệ”. Đến nay, TENFY sở hữu 404 bằng sáng chế đổi mới, đồng thời hình thành 9 lĩnh vực phát triển trọng điểm gồm công nghệ đồ lót - thể thao, công nghệ trang phục, công nghệ giấc ngủ, y tế số, vật liệu công nghệ, công nghệ di chuyển, nội thất ô tô công nghệ, mũ liền không đường may và da điện tử.

TENFY Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2024 và khởi công xây dựng ngày 16/5/2024. Dự án giai đoạn I có vốn đầu tư 35 triệu USD, diện tích xây dựng 5,7 nghìn mét vuông; giai đoạn II dự kiến đầu tư thêm 60 triệu USD với diện tích xây dựng khoảng 76 nghìn mét vuông, hướng đến đáp ứng nhu cầu thị trường châu Âu, Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Mei Xianming nhấn mạnh, việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư không chỉ xuất phát từ vị trí chiến lược của quốc gia nằm ở trung tâm Đông Nam Á, thuận lợi về logistics và chuỗi cung ứng, mà còn bởi môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Với dân số hơn 100 triệu người và hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam đang mở ra không gian phát triển rộng lớn cho doanh nghiệp quốc tế.

Lãnh đạo Tập đoàn TENFY khẳng định doanh nghiệp sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng văn hóa địa phương, đẩy mạnh nội địa hóa sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, tạo thêm việc làm, hỗ trợ đào tạo nhân lực và thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng công nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, lễ khánh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ TENFY (Việt Nam) diễn ra trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho sự đồng hành hiệu quả giữa chính quyền và nhà đầu tư trong thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm may mặc thông minh thuộc Công ty TNHH Công nghệ TENFY (Việt Nam). Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Tây Ninh có vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, có gần 369 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Tỉnh hiện có 4 cửa khẩu quốc tế, 1 cảng quốc tế và 3 khu kinh tế cửa khẩu, tạo lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa… đang mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực kết nối và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đánh giá cao việc TENFY chủ động nghiên cứu, đầu tư dự án công nghệ hiện đại tại địa phương, phù hợp định hướng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và dịch vụ logistics hiện đại của tỉnh.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, khi đi vào hoạt động ổn định, dự án TENFY Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp tại Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, phát triển lâu dài tại địa phương; đồng thời kỳ vọng TENFY tiếp tục mở rộng đầu tư, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm sản xuất hiện đại của khu vực./.