Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị ngành y tế cần nhìn nhận rõ những tồn tại, khó khăn để đặt mục tiêu, quyết tâm khắc phục; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng, đạo đức, chuyên môn để phục vụ nhân dân tốt hơn. Ngành y tế tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc; tranh thủ thời gian xử lý công việc, tránh tình trạng trì hoãn.

Đối với y tế cơ sở, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu phải có đề án thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn, thường xuyên kiểm tra, giám sát và tập trung cao độ trong triển khai thực hiện. Đồng thời, quan tâm phát triển y tế dự phòng, y tế gia đình, phòng chống dịch bệnh; tập trung nguồn lực phát triển ngành y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế xây dựng lộ trình, mốc thời gian cụ thể trong đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; xác định rõ các nhóm bệnh sẽ điều trị tại tuyến tỉnh để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố niềm tin nhân dân vào công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thanh cho biết, năm 2025 và quý I/2026, ngành y tế đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được giao. Trong đó, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 31,1 giường, vượt chỉ tiêu đề ra là 30 giường; bình quân bác sĩ, dược sĩ đại học đạt 15,58 người/vạn dân; 99,2% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,79%, vượt kế hoạch đề ra. Hiện 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được nâng lên; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 31 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, gồm 24 bệnh viện và 7 trung tâm tuyến tỉnh. Mạng lưới khám chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố; công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi trong ngành y tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, ngành y tế tỉnh vẫn còn thiếu hụt bác sĩ chuyên sâu tại các bệnh viện khu vực, vùng sâu, vùng xa; một số đơn vị tự chủ tài chính gặp khó khăn trong cân đối nguồn thu... Ngoài ra, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán từ năm 2018 đến năm 2024 với tổng số tiền hơn 442,9 tỷ đồng vẫn chưa được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết. Nhiều trang thiết bị y tế tuyến xã đã được đầu tư trên 10 năm, công nghệ lạc hậu, xuống cấp...

Thời gian tới, ngành y tế Cà Mau tiếp tục chủ động giám sát, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng chuyển tuyến thông qua tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện Trung ương. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số ngành y tế, đặc biệt là triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với việc thực hiện chức năng của trạm y tế theo mô hình mới, Sở Y tế đã khảo sát, lựa chọn xây dựng mô hình mẫu tại 3 đơn vị gồm: Xã Hưng Mỹ, xã Ninh Thạnh Lợi và xã Thanh Tùng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 98 tỷ đồng./.