Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. Ảnh: TTXVN

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ, thời gian qua với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần vào phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao đã chủ động, tích cực kiến nghị với Chính phủ về các chính sách, biện pháp mở cửa, trong đó nổi bật là việc nối lại cơ chế miễn thị thực cho công dân 13 nước, nối lại cấp thị thực cho khách du lịch nước ngoài.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, Bộ Ngoại giao cũng đang tích cực trao đổi với các bên, các nước liên quan để đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân của hai bên, đồng thời ghi nhận các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoàn thiện chính sách xuất nhập cảnh, đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp, dự án trong nước, phải thông qua thủ tục xin xét duyệt thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Các loại thị thực cũng như thời hạn thị thực do Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết định. Sau khi Bộ Công an phê duyệt, các cá nhân nước ngoài có thể nhận thị thực tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an cũng như các bộ, ngành, cơ quan liên quan khác, nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng các chính sách nhập cảnh sao cho phù hợp với tình hình mới./.