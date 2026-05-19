Tăng tốc số hóa dữ liệu, đơn giản hóa việc giải quyết hồ sơ

Người dân phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, thao tác tại kiosk lấy số thứ tự và tra cứu thông tin thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lâm Đồng có 124 xã, phường và đặc khu, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại phường Đông Gia Nghĩa, một trong những phường trung tâm khu vực phía Tây của tỉnh cho thấy hiệu quả rõ nét của quá trình số hóa dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Với khối lượng công việc lớn và nhu cầu giao dịch cao, địa phương đã đầu tư hạ tầng công nghệ, bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% hồ sơ tại phường được tiếp nhận qua môi trường điện tử, thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Ông Lầu A Sy (tổ dân phố Phú Xuân, phường Đông Gia Nghĩa) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng gần 5.000m2 đất nông nghiệp sang đất xây dựng để làm nhà máy chế biến nông sản. Quá trình giải quyết thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện nhờ ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai. Cán bộ chuyên môn sử dụng hệ thống dữ liệu số, bản đồ điện tử để tra cứu thông tin thửa đất ngay trên máy tính, giúp xác định hiện trạng và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ chỉ trong một lần đến làm việc. Ông nói, so với trước đây, thủ tục hiện nay đơn giản hơn rất nhiều. Trước kia muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải thuê đo đạc, mất thêm thời gian và chi phí. Nay toàn bộ dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống, cán bộ chỉ cần tra cứu là có thể xử lý ngay. Nhờ vậy, người dân tiết kiệm được rất nhiều công sức, thời gian.

Ông Hoàng Công Hội, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa thông tin, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ, công chức được quán triệt tinh thần phục vụ tận tình, hướng dẫn cụ thể từng bước, nhất là đối với những người dân chưa quen với việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2. Phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ, sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, phần lớn hồ sơ hành chính trên địa bàn phường đều được giải quyết đúng hạn, nhiều hồ sơ được trả trước hạn. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm cho thấy sự đồng thuận và đánh giá tích cực đối với chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương.

Người dân tỉnh Lâm Đồng sử dụng ứng dụng VNeID để tích hợp giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay 100% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được xử lý trên môi trường điện tử, chấm dứt hoàn toàn việc luân chuyển hồ sơ giấy giữa các cấp chính quyền. Toàn tỉnh đã cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong quý I/2026, Lâm Đồng tiếp nhận gần 258.000 hồ sơ trực tuyến, đạt trên 90% tổng số hồ sơ phát sinh; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 88,67%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,34%; tỷ lệ khai thác lại sử dụng dữ liệu số hóa đạt trên 94%, giúp giảm đáng kể việc người dân phải cung cấp lại thông tin, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Tỉnh triển khai mạnh mẽ Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Hơn 3,8 triệu thông tin dân cư đã được đối soát, cập nhật; dữ liệu hộ tịch, lao động, bảo hiểm, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được chuẩn hóa, kết nối. Cơ sở dữ liệu đất đai từng bước hoàn thiện tại nhiều địa phương, tạo nền tảng cho việc chia sẻ, khai thác thông tin phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Kết quả công bố của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa công bố mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được kết quả ấn tượng khi xếp vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 (PAR Index 2025).

Người dân theo dõi thông tin thửa đất trên hệ thống bản đồ số để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nêu rõ, năm 2026 Lâm Đồng tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tỉnh sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; phát triển hạ tầng dữ liệu và các nền tảng dùng chung; mở rộng việc khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Tỉnh vẫn còn những khó khăn như hạ tầng công nghệ ở một số vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế và khối lượng dữ liệu cần chuẩn hóa lớn, song với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhưng có thể nói, Lâm Đồng đang từng bước biến cải cách hành chính và chuyển đổi số thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới./.