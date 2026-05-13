Tăng cường hợp tác Công đoàn Việt Nam-Singapore trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc với Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng để tổ chức Công đoàn hai nước mở rộng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn; đồng thời kỳ vọng qua buổi làm việc hai bên sẽ “chia sẻ nhiều thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn để đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động.

Theo ông Phạm Trọng Nhân, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành mô hình “siêu đô thị quốc tế” với diện tích hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người và gần 8 triệu lao động, trong đó lực lượng lao động phi chính thức chiếm khoảng 30%. Công đoàn Thành phố đang quản lý hơn 23.000 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên.

Với số lượng đoàn viên lớn, các cấp Công đoàn thành phố đã tập trung đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật; duy trì hiệu quả hệ thống tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động. Nhiều chương trình chăm lo an sinh cho đoàn viên, người lao động khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả như “Tết sum vầy-Xuân yêu thương”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Mái ấm công đoàn”, “Trái tim nghĩa tình” hay chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt, Công đoàn Thành phố đã ký kết hợp tác với các đơn vị xây dựng thực hiện hơn 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng từ nguồn doanh nghiệp. Đối với lao động phi chính thức, nhất là lao động nhập cư, Công đoàn phối hợp chính quyền vận động tham gia tổ chức công đoàn, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chăm lo thiết thực cho người lao động.

Ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC), phát biểu tại buổi làm việc với Công đoàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Về phía Singapore, ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký NTUC bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao cơ hội được trao đổi trực tiếp với tổ chức Công đoàn lớn của Việt Nam. Theo ông Patrick Tay, trong các nền kinh tế Đông Nam Á, Việt Nam đang thay đổi rất nhanh, người lao động phải liên tục học tập, nâng cao kỹ năng và thích nghi với những vị trí việc làm mới. Đây chính là lúc các tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng. Singapore đã trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang nền kinh tế dựa trên tri thức và hiện đang đối mặt với nhiều thách thức mới như già hóa dân số, tăng trưởng lao động chậm lại và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô hình hợp tác ba bên giữa Công đoàn, Chính phủ và người sử dụng lao động là nền tảng quan trọng giúp Singapore xây dựng chính sách hiệu quả, vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa đảm bảo quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, Công đoàn cần đổi mới để phù hợp với bối cảnh mới. Ông Patrick Tay chia sẻ: "Không một tổ chức nào có thể tự giải quyết các thách thức về lao động và việc làm nếu thiếu sự phối hợp giữa Công đoàn, doanh nghiệp, Chính phủ và giới học thuật. Chúng tôi tin có rất nhiều điều có thể học hỏi từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong cách kết nối với người lao động và hỗ trợ họ thích ứng với những thay đổi kinh tế”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động Công đoàn, trong đó có mô hình trợ lý ảo AI nhằm hiện đại hóa phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Việc ứng dụng AI giúp người lao động tiếp cận thông tin, chính sách và hỗ trợ cần thiết nhanh chóng, thuận tiện hơn thay cho các hình thức hỗ trợ truyền thống.

Hai bên cũng đã thảo luận về giải pháp gắn kết lao động trẻ, nâng cao kỹ năng thích ứng cho sinh viên Việt Nam tại Singapore trước những biến động của thị trường lao động quốc tế; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục duy trì kết nối, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác nhằm xây dựng cộng đồng lao động hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững trong tương lai./.