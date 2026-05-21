Sơn La nâng chất lượng môi trường đầu tư từ chỉ số DCCI

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò, trách nhiệm và tinh thần hành động của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Do đó, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành theo hướng chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.



Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết công việc. Đồng thời, tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.



Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu hoàn thiện phương pháp luận DCCI phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hội ngành nghề cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục tham gia góp ý chính sách, phản ánh khó khăn, kiến nghị giải pháp; chung tay xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của Sơn La ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò, trách nhiệm và tinh thần hành động của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Do đó, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành theo hướng chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết công việc. Đồng thời, tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu hoàn thiện phương pháp luận DCCI phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hội ngành nghề cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục tham gia góp ý chính sách, phản ánh khó khăn, kiến nghị giải pháp; chung tay xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của Sơn La ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn hơn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN



Tại hội nghị, các ý kiến, tham luận đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thời gian qua; nhất là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các ý kiến đã tham vấn cho tỉnh Sơn La các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn…

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, để tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế đối thoại, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng các chỉ số DCCI, tỉnh cần đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai, đầu tư và các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức đại diện doanh nghiệp trong công tác xây dựng, chính sách…



Các ý kiến, tham luận cũng cho rằng, tỉnh Sơn La cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ trách nhiệm; chuẩn hóa quy trình phục vụ doanh nghiệp tại cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, kỷ luật và thái độ phục vụ tốt; tăng cường đối thoại thực chất với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin; gắn cải thiện môi trường kinh doanh với phát triển kinh tế địa phương...



Năm 2025 là năm thứ 5 tỉnh Sơn La triển khai đánh giá DCCI và là năm đầu tiên tỉnh Sơn La thực hiện đánh giá theo mô hình mới “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương”, thay cho mô hình đánh giá cấp huyện trước đây, phù hợp với thực tiễn tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Kết quả DCCI năm 2025 được xây dựng trên cơ sở khảo sát độc lập, khách quan đối với 1.539 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trong đó, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp do phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế làm chủ, qua đó bảo đảm tính đại diện, đa chiều và toàn diện của kết quả đánh giá. Qua kết quả khảo sát cho thấy, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sơn La tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, tính năng động và chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp của nhiều sở, ngành, địa phương ngày càng được nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, tỉnh Sơn La có điểm số trung bình của khối sở đạt 74,78 điểm; khối ngành dọc đạt 74,60 điểm. Đối với khối địa phương; trong 18 xã, phường được khảo sát có 2 địa phương thuộc nhóm tốt, 7 địa phương thuộc nhóm khá và 9 địa phương thuộc nhóm trung bình khá. Những kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành trong bối cảnh vừa triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp.



Dịp này, ban tổ chức đã trao cúp vinh danh các đơn vị có kết quả DCCI tốt nhất năm 2025, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hạng I; Sở Nội vụ hạng II; Sở Công Thương hạng III./.