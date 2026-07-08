Quyết liệt trong chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Tỉnh ủy tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo năng lực lãnh đạo toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các kết luận, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là các Nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phải chuyển trọng tâm từ “sắp xếp tổ chức” sang “nâng cao chất lượng vận hành”, kiên quyết thay thế những cán bộ trì trệ, né tránh, đùn đẩy, làm chậm sự phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát huy hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử…



Theo ông Nguyễn Tiến Hải, tỉnh tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên, tháo gỡ ngay những khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng trong nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. An Giang quyết liệt trong công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần gìn giữ uy tín của tỉnh, hình ảnh quốc gia và niềm tin của Trung ương đối với tỉnh. Việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC không chỉ là hoàn thành các chương trình, dự án đầu tư mà còn là chỉnh trang đô thị, xây dựng Phú Quốc “xanh - sạch - đẹp”, xây dựng xã hội - con người văn hóa, văn minh, trật tự, an toàn…

Sáu tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy An Giang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hệ thống hành chính cấp xã còn 102 đơn vị (85 xã, 14 phường, 3 đặc khu). GRDP của tỉnh tăng trưởng đạt 8,83%, xếp thứ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, An Giang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc như Tết Dương lịch và Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tao đàn Chiêu Anh Các, Giỗ quốc Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5, Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam… Tỉnh đã thu hút hơn 16,6 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 17,1% so cùng kỳ năm 2025...



Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nửa đầu năm của An Giang còn những “nút thắt” cần tháo gỡ: Tăng trưởng GRDP đạt khá nhưng chưa đạt theo kịch bản đề ra là 9,22%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, đạt 31,39% kế hoạch; tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm chậm do khan hiếm vật liệu xây dựng (cát, đá)…/.