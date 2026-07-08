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Quyết liệt trong chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027
Trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Tỉnh ủy tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo năng lực lãnh đạo toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các kết luận, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là các Nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phải chuyển trọng tâm từ “sắp xếp tổ chức” sang “nâng cao chất lượng vận hành”, kiên quyết thay thế những cán bộ trì trệ, né tránh, đùn đẩy, làm chậm sự phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát huy hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử…
Theo ông Nguyễn Tiến Hải, tỉnh tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên, tháo gỡ ngay những khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng trong nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. An Giang quyết liệt trong công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần gìn giữ uy tín của tỉnh, hình ảnh quốc gia và niềm tin của Trung ương đối với tỉnh. Việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC không chỉ là hoàn thành các chương trình, dự án đầu tư mà còn là chỉnh trang đô thị, xây dựng Phú Quốc “xanh - sạch - đẹp”, xây dựng xã hội - con người văn hóa, văn minh, trật tự, an toàn…
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nửa đầu năm của An Giang còn những “nút thắt” cần tháo gỡ: Tăng trưởng GRDP đạt khá nhưng chưa đạt theo kịch bản đề ra là 9,22%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, đạt 31,39% kế hoạch; tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm chậm do khan hiếm vật liệu xây dựng (cát, đá)…/.