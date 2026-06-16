Phòng chống tiêu cực phải nhận diện được những hành vi cản trở sự phát triển

Theo lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau, thời gian qua, công tác phòng, chống tiêu cực trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có chiều sâu. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 7.220 cuộc quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với hơn 302.960 lượt người tham dự.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng đã phát hiện, kiến nghị thu hồi hơn 165 tỷ đồng, hơn 885.460m² đất; thi hành kỷ luật 75 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, qua xác minh tài sản, thu nhập, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp kê khai không trung thực, truy thu thuế số tiền chênh lệch giao dịch bất động sản lên đến 21,8 tỷ đồng.



Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương có nhiều tham luận, nêu lên những mặt chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa tiêu cực thời gian qua; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, nổi lên như tình trạng cán bộ, công chức có tâm lý né tránh việc khó, sợ sai, sợ trách nhiệm… Cùng với đó là việc xuất hiện hành vi lạm dụng văn bản xin ý kiến giữa các sở, ngành nhằm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm như: Đầu tư công, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở… Bên cạnh đó, một số hành vi cục bộ, vụ lợi, làm việc đối phó, cầm chừng hoặc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt để.



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng chỉ ra những bất cập, khó khăn cản trở sự phát triển tại các lĩnh vực, đơn vị, địa phương, trong cán bộ, đảng viên đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan chuyên môn trong tỉnh phải tự soi, tự sửa các hạn chế, khuyết điểm của đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục với lộ trình cụ thể để xóa bỏ các rào cản trì trệ, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.



Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh đến những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết xử lý hoặc điều chuyển những cán bộ có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm.



Trước yêu cầu của thực tiễn tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả”; phải kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết khắc phục tận gốc tình trạng lợi dụng quy trình, thủ tục để gây khó khăn, cản trở sự phát triển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, chủ động phát hiện sớm các biểu hiện tiêu cực thông qua kiểm tra chuyên đề và giám sát thường xuyên.



Trong kiểm tra, giám sát, các đơn vị cần tập trung vào các vị trí, công tác nhạy cảm, nơi có nhiều dư luận bức xúc; xử lý nghiêm minh, công khai, kịp thời các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm…



Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và báo chí trong giám sát quyền lực, hiệu quả công tác phòng chống tiêu cực. Đặc biệt, mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, minh bạch; chủ động phòng ngừa các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ nói xấu, gây chia rẽ, tư tưởng cục bộ, bảo thủ, “giữ ghế”, “giữ quyền”, ngại đổi mới; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và người lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…



Theo Bí thư Nguyễn Hồ Hải, đấu tranh phòng, chống những hành vi cản trở sự phát triển là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kiên trì, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; phải xem hiệu quả công việc, sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu cao nhất để phấn đấu.../.