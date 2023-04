Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Áo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Áo Alexander Schallenberg. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Bộ trưởng Alexander Schallenberg thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Áo. Trong đó, năm 2022, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả.



Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhắc lại vào tháng 9/2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có chuyến công tác sang Áo dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) với những kết quả tốt đẹp.



Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg thông báo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kết quả các cuộc chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các cuộc làm việc với một số bộ, ngành của Việt Nam.



Bộ trưởng Alexander Schallenberg bày tỏ tin tưởng trên nền tảng mối quan hệ có bề dày 50 năm qua, hợp tác giữa hai nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới; nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm Việt Nam lần này của ông là nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư; đồng thời cho biết tháp tùng đoàn sang Việt Nam có nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Áo.



Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp và đạt nhiều thành tựu đáng kể. Hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao. Trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, hợp tác song phương cũng đạt kết quả tích cực. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,35 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2020. Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch hai chiều đạt 2,79 tỷ USD, giảm 16,7% so với năm 2021.



Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Ngoại giao Áo và đoàn tháp tùng gồm đại diện của hơn 20 doanh nghiệp lớn của Áo đến Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác song phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ mang lại xung lực mới đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, với thế mạnh về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đào tạo, dạy nghề..., Áo cần đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này.