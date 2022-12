Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Byeong-kuk. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc); đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Cách đây 30 năm, vào ngày 22/12/1992, Việt Nam - Hàn Quốc đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự đoàn kết mạnh mẽ, hợp tác cùng phát triển giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, tạo ra những vận hội và thời cơ mới, với những vị thế pháp lý cao hơn trong quan hệ quốc tế để cùng phát triển. Trải qua các mốc thời gian, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố; hợp tác về kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước...

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên là một trong những điểm sáng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trở thành một trong những “cứ điểm sản xuất” của các nhà đầu tư lớn đến từ Hàn Quốc như: Tập đoàn Samsung, Tập đoàn Dongwha, Công ty Hansol Electronics... Trong đó, điểm nhấn là việc Tập đoàn Samsung đầu tư nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên và được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư ngày 19/3/2013 với số vốn đầu tư 2 tỷ USD. Đến nay, sau chưa đầy 10 năm, Tập đoàn đã nâng tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh Thái Nguyên lên 7,53 tỷ USD, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ thời điểm Tập đoàn Samsung bắt đầu đầu tư, tỉnh Thái Nguyên luôn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng. Năm 2022, Tổng cục Thống kê đã thông báo tỉnh Thái Nguyên đạt mức tăng trưởng 8,59%, cao hơn so với bình quân chung cả nước, vượt kế hoạch đề ra (8%); đồng thời, đứng thứ 4 toàn quốc về giá trị xuất khẩu với tổng kim ngạch đạt trên 32 tỷ USD, tăng 10,4% so với năm 2021; đứng thứ 4 cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp với trên 932 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2021. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022 ước đạt 18.540 tỷ đồng, vượt 3.986,5 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao, trong đó, số đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2022 chiếm đến 36% tổng số thu nội địa của toàn tỉnh...

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do đã hợp tác hữu nghị từ năm 2005. Đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, hai địa phương luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả, tin cậy và ngày càng được củng cố vững chắc. Với tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ và sẵn sàng đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của mình, tỉnh Thái Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nói chung, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc nói riêng trong khuôn khổ hành lang pháp lý. Thái Nguyên đang phấn đấu trở thành điểm đến đầu tư quan trọng hàng đầu trong số các khu vực đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam...

Ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT) và SEVT đối với sự phát triển của Thái Nguyên nói riêng và quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Byeong Kuk./.