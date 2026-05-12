Phê duyệt quy hoạch đô thị mới cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành

Sắc xanh trên đường T1 kết nối sân bay Long Thành, tuyến đường được đề xuất đặt tên Võ Văn Kiệt. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Đây là quan điểm và mục tiêu của quyết định số 39/QĐ-UBND về “phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành” vừa được UBND thành phố Đồng Nai ban hành.



Theo đó, phạm vi khu vực lập quy hoạch thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước, thành phố Đồng Nai. Quy mô diện tích khoảng 6.318 ha.



Quy hoạch bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng, giải pháp tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; phù hợp chiến lược phát triển quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050; đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch thành phố Đồng Nai.



Đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và phân bố dân cư; xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị bền vững, hài hòa với tự nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.



Mục tiêu của quy hoạch khu đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm tạo lập không gian và sử dụng đất hiệu quả trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các ngành kinh tế trọng tâm; đồng thời, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển bền vững.



Đường ven sông Đồng Nai được đề xuất đặt tên Trương Văn Bang. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Cụ thể hóa định hướng phát triển theo tầm nhìn vùng đô thị sân bay Long Thành, phục vụ quản lý và đầu tư xây dựng; hình thành khu đô thị cửa ngõ hiện đại; tổ chức không gian đô thị - dịch vụ đồng bộ, hiện đại, bền vững, tạo động lực cho khu vực phía Tây sân bay Long Thành và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Tối ưu khai thác hạ tầng động lực bảo đảm kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến liên vùng như: Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…



Trong đó, khu vực lập quy hoạch là một phân Khu đô thị mới thuộc đô thị Long Thành với các chức năng chính: khu đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính thương mại và dịch vụ hỗ trợ cảng hàng không gắn kết chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế, đồng thời là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.



Khu vực ưu tiên phát triển các chức năng đô thị, thương mại - dịch vụ chất lượng cao gắn với lợi thế sân bay. Trong đó tập trung cụ thể hóa các chức năng cho hoạt động kinh tế phi hàng không như dịch vụ thương mại, bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, văn phòng, hội nghị - triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng sức hút, tạo nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.



Đồng thời, khu vực này có vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, bảo đảm kết nối hiệu quả các hướng tiếp cận đến sân bay và liên kết với các trục động lực của vùng. Tổ chức không gian đô thị theo mô hình phát triển đô thị tích hợp giao thông (TOD), ưu tiên vận tải công cộng, tăng cường tiếp cận đi bộ, xe đạp; định hướng phát triển hỗn hợp và mật độ cao nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, thu hút dân cư, giảm áp lực giao thông cá nhân và tạo lập không gian đô thị nén, đa chức năng. Dự báo, khu đô thị này sẽ thu hút 400.000 – 450.000 người vào năm 2045.



Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).



Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nâng tầm vai trò của Đồng Nai từ một trung tâm kết nối nội vùng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế mang tính chiến lược quốc gia.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, với quy mô, công suất và tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu thế giới, sân bay Long Thành không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải mà còn đóng vai trò là hạ tầng lõi để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp Việt Nam với các chuỗi giá trị và mạng lưới logistics toàn cầu. Khi kết hợp với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính - thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực này sẽ hình thành một cực tăng trưởng có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế./.

