Phát triển thị trường du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN



Tại buổi làm việc, ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) nhấn mạnh, vai trò chiến lược của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với tư cách là trung tâm kết nối quan trọng, cửa ngõ hàng không chủ yếu tiếp nhận khoảng 96% lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bảo đảm trải nghiệm di chuyển nhanh chóng, thông suốt cho hành khách; đồng thời tạo dựng không gian đón tiếp chu đáo, thân thiện và an toàn. Hệ thống kết nối giao thông thuận lợi giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng chỉ khoảng 15-35 phút, cùng quy trình làm thủ tục hiệu quả, góp phần tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa kỳ nghỉ của du khách.

Ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Đại diện Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) cho biết, trên cơ sở tổng hợp, phân tích các kênh thông tin từ truyền thông Trung Quốc, mạng xã hội, website du lịch và các bài viết đánh giá về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các nghiên cứu chỉ ra xu hướng gia tăng tìm kiếm điểm đến Khánh Hòa trong giai đoạn cao điểm như, kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ và Tết. Kết quả phân tích cũng làm rõ đặc điểm của các nhóm du khách đến từ Thành Đô, Trùng Khánh, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu cho thấy, mỗi phân khúc có sự khác biệt về nhân khẩu học, hành vi tiêu dùng và kênh tiếp cận thông tin ưa thích. Các phân tích nhận diện xu hướng của giới trẻ và nhóm du khách quan tâm tới du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, làm cơ sở định hướng thông điệp phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Theo thống kê, lượng đặt vé máy bay đến Khánh Hòa trên nền tảng Ctrip năm 2025 tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước. Thông qua các phương thức tiếp thị hiệu quả trên Ctrip, người dùng Trung Quốc có điều kiện tiếp cận, hiểu rõ hơn về điểm đến Khánh Hòa, qua đó, tạo tiền đề thúc đẩy lượng khách đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng như du lịch Nha Trang và toàn tỉnh.

Các ý kiến tại buổi làm việc cũng cho rằng, việc nhận diện điểm đến Khánh Hòa tại thị trường du lịch Trung Quốc hiện còn hạn chế, các “thương hiệu con” của Khánh Hòa gồm Nha Trang và Cam Ranh chưa được nhận diện đúng với tiềm năng, bộ nhận diện của Khánh Hòa phụ thuộc vào Nha Trang. Tính đến tháng 1/2026, Việt Nam vẫn chưa miễn visa cho du khách Trung Quốc đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của khách du lịch...

Các đại biểu cho rằng, việc thấu hiểu sự khác biệt theo vùng miền là chìa khóa để khai thác hiệu quả thị trường du lịch Trung Quốc. Thay vì tiếp cận khách du lịch Trung Quốc như một khối đồng nhất, cần phân tích sâu đặc tính của từng địa phương, nhóm khách chủ chốt, từ đó, lựa chọn ngôn ngữ, thông điệp và giá trị phù hợp để tiếp cận chính xác và nâng cao khả năng chuyển đổi. Xu hướng chung cho thấy, du khách trẻ Trung Quốc ngày càng ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, an toàn và dễ chia sẻ trên mạng xã hội, trong khi lợi thế về biển đảo, khí hậu, hệ thống resort cao cấp, văn hóa Chăm là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa tái định vị là điểm đến hấp dẫn đối với các phân khúc này.

Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) đề xuất nhiều chiến thuật, mục tiêu và phương pháp phát triển thị trường du khách quốc tế, trong đó có khách Trung Quốc: Đẩy mạnh tiếp thị truyền thông xã hội cho thị trường toàn cầu và thị trường Trung Quốc, tổ chức chuyến đi trải nghiệm cho hãng hàng không và đại lý du lịch; tham gia hội chợ du lịch, xây dựng chương trình ưu đãi cho đại lý du lịch…

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN



Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, xác định du lịch - dịch vụ là một trong bốn trụ cột động lực phát triển, tạo sức lan tỏa cho các ngành kinh tế khác. Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu đón khoảng 31,6 triệu lượt khách, trong đó có 10,5 triệu lượt khách quốc tế.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao ý kiến đề xuất, giải pháp truyền thông của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC); đồng thời cho biết, trong phạm vi chức năng, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan và các hãng hàng không tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

Cùng với đó là đẩy mạnh tổ chức đoàn famtrip, mời KOL Trung Quốc đến khảo sát, tìm hiểu, kết nối và quảng bá sản phẩm du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa; tham mưu UBND tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến, đầu tư phát triển du lịch, góp phần thu hút du khách, từng bước xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp, điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực và thế giới./.