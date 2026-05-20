Ông Phạm Tất Thắng được chỉ định làm Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.



Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, ông Phạm Tất Thắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận. Trong quá trình công tác, ông Phạm Tất Thắng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



Việc ông Phạm Tất Thắng được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng và ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; đồng thời mong muốn tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Ban hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.



"Với kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phạm Tất Thắng sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Long Hải tin tưởng.