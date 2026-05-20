Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng biểu dương 36 cá nhân là đoàn viên, công nhân, người lao động, nghệ nhân tiêu biểu thuộc các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh có tay nghề cao, nhiều sáng kiến, tích cực lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại cơ sở.

Tại Chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị, các cấp Công đoàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương lao động sáng tạo. Quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Các cấp Công đoàn tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phối hợp giải quyết những vấn đề về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội. Đồng thời, xây dựng đội ngũ công nhân lao động hiện đại, có trình độ tay nghề, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp và tinh thần cống hiến.

Công đoàn các cấp kịp thời tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và hoạt động Công đoàn. Động viên đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực học tập, ứng dụng khoa học công nghệ mới. Đặc biệt, các nghệ nhân, thợ giỏi tiếp tục phát huy vai trò truyền nghề, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn nghề truyền thống và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Cao Bằng có trên 38.000 công nhân, viên chức, lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%. Trong đó, có 552 thợ thủ công, công nhân kỹ thuật, 237 thợ có trình độ, bậc thợ tương đương từ 3/7 trở lên.

Những năm qua, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Công đoàn tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, không còn là khẩu hiệu thi đua mà đã đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Có 386 tập thể, 1.562 cá nhân tiêu biểu được các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, có trên 6.000 đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn lao động, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 16 Bằng Lao động sáng tạo.

Công đoàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống người lao động. Trên 29 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng; 297 “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng, sửa chữa với số tiền trên 9 tỷ đồng; hàng nghìn lượt người lao động được khám sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật, hỗ trợ kịp thời trong những lúc khó khăn…/.