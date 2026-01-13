Người hâm mộ vui mừng khi đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Giải bóng đá U23 châu Á

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và đội chủ nhà U23 Saudi Arabia (diễn ra tối 12/1) ở lượt trận cuối cùng thuộc bảng A vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 kết thúc bằng chiến thắng thuyết phục của các "Chiến binh Sao Vàng" với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc (phút 64) đã giúp chúng ta có được kết quả tốt nhất vòng bảng trong lịch sử 7 lần tham dự giải đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan qua đó có được 6 điểm, xếp thứ nhì tại bảng A.Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (sau khi có kết quả trận đấu giữa đội U23 UAE gặp U23 Syria vào lúc 23 giờ 30 phút hôm nay, 13/1).

Vui mừng với chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam, anh Đỗ Trọng Nghĩa (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu và cầm bóng tự tin, bản lĩnh, kỹ thuật. Thủ môn Trung Kiên cũng đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi cản phá rất nhiều pha dứt điểm của đội bóng chủ nhà. Xin chúc mừng chiến thắng tuyệt vời của các Chiến binh Sao Vàng. Hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì phong độ và mạch chiến thắng này để làm nên những điều kỳ diệu hơn nữa tại giải đấu năm nay".

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan (ngày 9/1). Ông Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần của toàn đội, đồng thời thay mặt Thường trực Ban Chấp hành thưởng động viên thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik 600 triệu đồng. Sau chiến thắng 2-0 ở trận ra quân trước U23 Jordan, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã thưởng cho đội bóng số tiền 500 triệu đồng./.