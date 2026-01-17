Nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực thi pháp luật trên biển

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 13-16/1), đội ngũ cán bộ toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về các nội dung mới của năm 2026 theo chuyên ngành huấn luyện.

Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, phát biểu bế mạc lớp Tập huấn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể gồm: Đội ngũ Tiểu đội bộ binh có súng (theo biên chế mới); tổ chức hướng dẫn và thống nhất các phương pháp huấn luyện, kế hoạch, giáo án và văn kiện diễn tập; tổ chức và phương pháp huấn luyện, luyện tập các bài bắn nâng cao; đội ngũ Tổ Quân kỳ; một số vấn đề tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội giai đoạn mới; công tác kỹ thuật quân khí năm 2026; các tiêu chuẩn ngành hậu cần - kỹ thuật… Đồng thời, hướng dẫn, khắc phục tồn tại, bất cập chưa thống nhất trong năm 2025 để triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Tổ chức và phương pháp huấn luyện, luyện tập các bài bắn nâng cao súng ngắn K54 bài 2, 2b. Ảnh: TTXVN phát

Lớp tập huấn đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban tổ chức lớp đã điều hành tập huấn chặt chẽ, khoa học; Tổ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chuẩn bị nội dung lên lớp. Cán bộ tham gia tập huấn nghiêm túc, chất lượng, với kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Luyện tập các bài bắn nâng cao súng ngắn K54. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu bế mạc, Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 biểu dương tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn giảng dạy, học tập nghiêm túc của các giáo viên và học viên. Đồng thời, yêu cầu cán bộ các cấp nhanh chóng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức được tiếp thu vào thực tiễn công tác, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phan Duy Cường nhấn mạnh, mỗi cán bộ phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, tham mưu xử lý đúng pháp luật, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu, sau khi lớp tập huấn kết thúc, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung đã được học tập; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn lại cho đơn vị mình, cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lớp tập huấn đầu năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, giúp cán bộ nắm chắc quy trình, nâng cao năng lực chỉ huy, từ đó, nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập. Trong bối cảnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiều nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam như, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…việc nâng cao chất lượng cán bộ là yếu tố then chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới./.