Lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Dự hội thảo có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cách đây 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ mới ra đời, đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh lịch sử đặc biệt: bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lực lượng An ninh nhân dân nhanh chóng khẳng định vai trò tuyến đầu trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng. Chiến công khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) ngày 12/7/1946, đập tan âm mưu của quân xâm lược cấu kết với các đảng phái phản động tay sai nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 12 tháng 7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", là "thanh bảo kiếm", là "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định.

Lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, bản chất cách mạng trong sáng và đức tính hy sinh quả cảm của lớp lớp cán bộ chiến sĩ An ninh nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách vì an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội thảo không chỉ khẳng định, tôn vinh những chiến công, thành tích truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng An ninh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò to lớn của các lực lượng trong và ngoài Công an nhân dân, quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; mà còn làm sáng tỏ yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng An ninh nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đây cũng là dịp lực lượng An ninh nhân dân khẳng định quyết tâm phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu không quản gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh.

* Giữ vững an ninh để mở đường cho phát triển

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, hội thảo được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, hướng tới hai mục tiêu 100 năm; tầm nhìn đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

An ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng, sống còn của mọi quốc gia, dân tộc; không có an ninh thì không có ổn định, không có ổn định thì không thể có phát triển. Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng An ninh nhân dân - "thanh bảo kiếm" sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn giữ vai trò xung kích trên tuyến đầu.

Tám mươi năm - một chặng đường vẻ vang được viết nên bằng trí tuệ, bản lĩnh và cả máu xương của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh. Từ bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đấu tranh chống gián điệp, phản động trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc; bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; đến bảo vệ sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong mỗi bước ngoặt của lịch sử dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân đều có mặt ở nơi đầu sóng gió, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

"Thanh bảo kiếm được tôi luyện trong lửa chiến tranh và tiếp tục mài sắc trong những thử thách thầm lặng của thời bình" - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định ba giá trị nổi bật. Đó là tính chủ động chiến lược - "đi trước một bước": không chờ tình huống phát sinh mới xử lý, mà chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo để phát hiện sớm, nhận diện đúng, hóa giải hiệu quả các nguy cơ ngay từ khi mới manh nha.

Về vai trò tham gia chiến lược với Đảng, Nhà nước, từ thực tiễn đấu tranh, lực lượng đã góp phần quan trọng vào việc hoạch định đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh. Về vai trò kiến tạo chiến lược: thiết lập môi trường hòa bình, ổn định, an toàn; củng cố niềm tin xã hội; bảo vệ các động lực phát triển của đất nước.

Xuyên suốt chặng đường ấy, một chân lý luôn được khẳng định: Cội nguồn sức mạnh của lực lượng An ninh nhân dân không nằm ở vũ khí hay phương tiện, mà ở lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, ở bản lĩnh chính trị vững vàng không gì lay chuyển, ở ý chí "còn Đảng thì còn mình" và ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, là cái gốc bất biến làm nên bản chất cách mạng của lực lượng.

Bước vào kỷ nguyên mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc rằng: Giữ vững an ninh không phải để cản bước phát triển, mà chính là để mở đường, giữ nhịp và bảo vệ cho khát vọng phát triển của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng nền "an ninh chủ động", "an ninh toàn diện", "an ninh kiến tạo" với "kỷ luật thực thi" nghiêm minh theo đúng tinh thần Đại hội XIV của Đảng; bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, "giữ nước từ khi nước chưa nguy"; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân bền chặt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng./.