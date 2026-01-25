Lễ hội Xuân hồng 2026 – Trao gửi yêu thương tại khu công nghiệp Phú Thọ

Ngày 25/1, tại Nhà văn hóa công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Phú Thọ, 500 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở tỉnh đã tham gia hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ Lễ hội Xuân hồng 2026 – Trao gửi yêu thương với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”.

Đông đảo công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện tại khổ Lễ hội Xuân hồng 2026 tại Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, nhất là trong thời điểm đầu xuân khi nhu cầu máu thường gia tăng.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ công nhân các khu công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ được duy trì thường xuyên và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, Hội Chữ thập đỏ và ngành y tế, nhiều đợt hiến máu đã được tổ chức ngay tại doanh nghiệp, khu công nghiệp và nhà văn hóa công nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia. Qua chương trình, mỗi năm, hàng nghìn đơn vị máu được tiếp nhận đã góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện tại khổ Lễ hội Xuân hồng 2026 tại Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Theo bà Lê Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh thường tăng cao trong khi nguồn máu dự trữ có xu hướng giảm. Vì vậy, Lễ hội Xuân hồng không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu an toàn mà còn lan tỏa nét đẹp hiến máu đầu xuân, thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phong trào hiến máu ngày càng phát triển.

Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc cho biết, việc tổ chức hiến máu ngay tại Nhà văn hóa công nhân rất thuận tiện, tạo điều kiện để công nhân tham gia, góp phần giúp đỡ những người bệnh đang cần máu. Cùng tham gia hiến máu, anh Nguyễn Tiến Thanh, công nhân Khu công nghiệp Khai Quang bày tỏ niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé của mình vì sức khỏe cộng đồng.

Lễ hội Xuân hồng 2026 – Trao gửi yêu thương tại Phú Thọ không chỉ là hoạt động y tế mang ý nghĩa nhân đạo, mà còn trở thành sự kiện văn hóa – xã hội đầu năm, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng công nhân lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân Phú Thọ nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng./.