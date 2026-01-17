Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tinh thần phục vụ đặt lên hàng đầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tận tình cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, xử lý đúng quy trình, đúng thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh nâng cao hiệu quả tuyên truyền sâu rộng lợi ích và triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính phi địa giới và thanh toán trực tuyến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, không để phát sinh hồ sơ trễ hạn, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2025, trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, thứ hạng của Vĩnh Long trên bảng xếp hạng toàn quốc về Bộ Chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên tục sụt giảm, đứng thứ 32/34 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân là do giao diện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ phát sinh một số vấn đề lỗi kỹ thuật; trang thiết bị máy phục vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính chưa đầy đủ; nhiều nhân sự mới còn bỡ ngỡ đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống…

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua thực hiện duy trì điểm số, thứ hạng năm 2026. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Nhằm tạo bước đột phá trong cải thiện điểm số và thứ hạng, UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm, tập trung trong tháng 12/2025, nhằm nâng cao kết quả thực hiện phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 31/12, tỉnh Vĩnh Long đạt 93,3/100 điểm, xếp hạng 10/34 tỉnh, thành phố, tăng 22 bậc; 100% sở, ban, ngành xếp loại xuất sắc; 100% xã, phường xếp loại xuất sắc có điểm đạt từ 91 đến dưới 100 điểm.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào thi đua thực hiện duy trì điểm số, thứ hạng Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện, duy trì điểm số, thứ hạng so với năm 2025; trong đó, 100% sở, ban, ngành tỉnh đạt từ 97/100 điểm trở lên; 100% UBND các xã, phường đạt từ 96/100 điểm trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tổ chức rà soát, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các bộ, ngành trung ương và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình, gây chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND các xã, phường chủ động xây dựng giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại địa phương; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hạn, công khai, minh bạch. Song song đó, các xã, phường tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; ưu tiên đối với các thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất thành tích xuất sắc trong thực hiện cải thiện điểm số, thứ hạng của tỉnh về Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.