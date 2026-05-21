Lãnh đạo trẻ của Lào đánh giá cao tầm vóc và kỷ nguyên phát triển của Việt Nam

Cuộc trò chuyện đã mở ra những góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào, đánh giá cao sự thành công của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với thanh niên Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và trao đổi văn hóa. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Mở đầu cuộc trao đổi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thongly Sisoulith khẳng định nội dung Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI, phản ánh rất rõ sự đóng góp, hợp tác chặt chẽ, khăng khít và chân thành giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào ngay từ giai đoạn đấu tranh cứu nước; đồng thời thể hiện rõ truyền thống đoàn kết, gắn kết và những kỳ tích lẫy lừng mà thế hệ cha ông hai nước đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước của mỗi quốc gia.

Thế hệ cha ông hai nước Việt Nam - Lào, những thanh niên ưu tú và xuất chúng thời kỳ đó đã hy sinh cả tính mạng và máu xương để đóng góp vào cuộc đấu tranh cứu nước, kề vai sát cánh dưới sự lãnh đạo của hai Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đưa thanh niên trước đây trở thành lực lượng tin cậy của Đảng. Như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng ví thanh niên là “cánh tay phải của Đảng”.

Truyền thống tốt đẹp đó đã tạo dựng di sản vô giá truyền lại cho thanh niên Lào phải tiếp tục cùng chung tay góp sức với thanh niên Việt Nam. Đặc biệt trong yêu cầu của thời đại mới hiện nay, hai bên càng cần tăng cường hợp tác, trao đổi công nghệ, khoa học, văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp, làm cho thanh niên thế hệ mới của hai nước nhận thức, hiểu rõ và ghi nhớ truyền thống, sự đoàn kết vốn là nền tảng của hai dân tộc. Hai nước sẽ cùng sát cánh, tiếp tục triển khai đường lối chính sách của Đảng, cũng như quan hệ hợp tác đặc biệt, sự đoàn kết vĩ đại và gắn kết chiến lược này ngày càng mạnh mẽ hơn trước.

Chia sẻ những ấn tượng đối với kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thongly Sisoulith bày tỏ ngưỡng mộ trước những mục tiêu kinh tế lớn mà Việt Nam đề ra. Theo ông, những mục tiêu này không chỉ là con số, mà là minh chứng cho bản lĩnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua theo dõi các kỳ Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thongly Sisoulith đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là một dấu mốc vượt bậc. Việc Việt Nam đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP không thấp hơn 10%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD trong 5 năm tới là một bước đột phá mạnh mẽ. Điều này khẳng định năng lực sản xuất, khả năng hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam đã đạt đến tầm cao mới. Đồng chí Thongly Sisoulith bày tỏ tin tưởng định hướng chính trị và kinh tế này sẽ tạo ra một sức bật đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thongly Sisoulith chia sẻ thêm hình thức phổ biến thông tin bằng hình ảnh và video tại Hội nghị đã giúp các đại biểu Lào thấy rõ sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt giữa lịch sử và hiện tại. Từ những ngày đầu thành lập Đảng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến một Việt Nam hiện đại, phát triển như hôm nay, đó là một hành trình của sự hy sinh và quyết tâm sắt đá.

Cùng chung cảm nhận khi tham dự Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào Daosavanh Kheuamixay, chuyên gia nghiên cứu chính trị dày dạn kinh nghiệm, đã phân tích sâu về khái niệm “Kỷ nguyên mới” được nhắc đến trong văn kiện Đại hội XIV. Ông cho biết vô cùng tâm đắc với nội dung Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV. Đây là thời điểm vươn mình của dân tộc Việt Nam, một sự chuyển mình về chất sau hàng thập kỷ tích lũy về lượng. Việc xác định phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn này cho thấy sự nhạy bén của Đảng Cộng sản Việt Nam trước những biến động của thời đại.

Dưới góc độ một người làm công tác giáo dục chính trị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào Daosavanh đánh giá rất cao khả năng khai thác tiềm năng nội lực của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, những bài học về công tác xây dựng Đảng, về việc khơi dậy khát vọng cống hiến trong nhân dân chính là động lực chính để Việt Nam đạt được sự phồn vinh và văn minh. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là thành công của Việt Nam, mà còn là bài học thực tiễn quý báu cho những giảng viên đang công tác tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào. Học viện sẽ đưa những nội dung này vào chương trình nghiên cứu để truyền đạt lại cho các học viên, những cán bộ lãnh đạo tương lai của Lào.

Một trong những phần xúc động và sâu sắc nhất của cuộc trao đổi là khi hai nhân vật cùng nhắc về truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc. Đồng chí Thongly Sisoulith, với tư cách là người đứng đầu tổ chức Thanh niên Lào, đã dành nhiều thời gian để nói về vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế tục sự nghiệp của cha ông. Ông khẳng định thế hệ cha ông của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã hy sinh cả xương máu, kề vai sát cánh dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong thời đại mới, thanh niên hai nước không chỉ đoàn kết trong đấu tranh, mà phải đoàn kết trong trí tuệ và công nghệ.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với thanh niên Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và trao đổi văn hóa. Ông nhấn mạnh việc làm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu và khắc ghi truyền thống “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi.

Cả đồng chí Thongly Sisoulith và đồng chí Daosavanh Kheuamixay đều nhận định rằng, sự phát triển của Việt Nam chính là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp cách mạng của Lào. Những chỉ tiêu đột phá về kinh tế, những bước tiến về hội nhập quốc tế của Việt Nam chính là những mô hình thực tiễn để Lào nghiên cứu và vận dụng.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào nhấn mạnh thêm: “Đại hội XIV là sự kế thừa và nâng tầm từ 13 kỳ Đại hội trước đó. Sự phát triển vượt bậc của Việt Nam hôm nay chính là minh chứng cho tính đúng đắn của con đường xã hội chủ nghĩa mà hai Đảng, hai nước đã lựa chọn. Chúng tôi sẽ nắm chặt tay những đồng chí Việt Nam để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới với sự tự tin và quyết tâm cao nhất”.

Đó không chỉ là những nhận định chính trị sắc sảo, mà còn là tình cảm chân thành của những người đồng chí, anh em. Những tư tưởng được chia sẻ trong cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ là tư liệu quý giá, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong giai đoạn cách mạng mới./.